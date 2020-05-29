Нижняя палата парламента Японии приняла закон об опасном поведении на дороге

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Токио, 28 мая (Jiji Press). Палата представителей Японии приняла законопроект о борьбе с теми формами опасного вождения, которые называют «провокативным вождением», аори унтэн, и для которых нынешний закон не предусматривал наказания, ввиду того, что такое вождение стало социальной проблемой.

Законопроект был единогласно одобрен на пленарном заседании нижней палаты парламента страны и направлен в Палату советников, верхнюю палату. Закон, вероятно, будет принят в ходе текущей сессии.

Положение действующего закона запрещает подрезать или приближаться к другим транспортным средствам, чтобы блокировать их движение. Однако этот пункт применяется только в том случае, если транспортное средство движется на высокой скорости и такое вождение может представлять серьезную опасность для движения, то есть под действие закона не подпадает остановка транспортного средства впереди другого, вынуждающая остановиться или замедлить движение.

Законопроект отменяет требования, касающиеся скорости, для движения на скоростных автомагистралях. Для дорог общего пользования такие действия будет наказуемо, если потерпевший движется выше определенной скорости.

Опасное вождение в Японии привлекло внимание после несчастного случая со смертельным исходом в 2017 году, когда супружеская пара была остановлена водителем на скоростной автомагистрали Томей в префектуре Канагава, восточная Япония, и погибла после того, как их преследовал грузовик.

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