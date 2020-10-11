89-летний мужчина не признает себя виновным в ДТП со смертельным исходом в Токио
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Токио, 8 октября (Jiji Press) - 8 октября состоялось первое слушание по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, случившемся в Токио в прошлом году. Обвиняемый 89-летний бывший высокопоставленный правительственный чиновник Японии отказался признавать себя виновным.
«Я не продолжал нажимать на педаль газа. Автомобиль потерял управление после того, как с ним что-то произошло», - заявил Кодзо Иидзука в Окружном суде Токио, отвергнув обвинение в неосторожном вождении, которое привело к смерти или травмам.
В апреле 2019 года автомобиль Иидзуки не остановился на красный свет и врезался в пешеходный переход в оживленном районе Икэбукуро. Согласно обвинительному заключению, в результате аварии погибла 31-летняя Мана Мацунага и ее 3-летняя дочь Рико, а еще девять человек получили ранения.
«Я искренне приношу свои извинения Мацунаге и членам семьи покойной», - сказал Иидзука. Обращаясь с поклоном к 34-летнему мужу Маны, Такуе, он произнес: «Мне не хватает слов, чтобы выразить свои чувства при мысли о горе и боли от потери двух близких людей»
Автокатастрофа вызвала серьезный общественный резонанс в Японии. Семья погибшего собрала подписи более 390 000 человек по всей стране, требуя сурового наказания для Иидзуки, в то время как многие пожилые люди добровольно сдали свои водительские права.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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