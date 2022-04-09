«Издевательства со стороны клиентов» как социальная проблема: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения разработало руководство по мерам борьбы

«Издевательства со стороны клиентов» как социальная проблема: Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения разработало руководство по мерам борьбыОбщество
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Согласно опросу об издевательствах (харассменте) на рабочем месте, проведенному Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, 19,5% компаний ответили, что за последние три года у них проводили консультации по вопросам издевательств со стороны клиентов (со стороны нанимателя либо по месту работы) – это явление вышло на третье место среди проблем после широко известных издевательств с использованием служебного положения (48,2%) и сексуальных домогательств (29,8%).
Министерство определяет «издевательства со стороны клиентов» как серьезные раздражающие действия, такие как насилие или злонамеренные жалобы, со стороны клиентов или деловых партнеров. Опрос проводился в октябре 2020 года по всей стране среди компаний и организаций, где работает более 30 сотрудников, а также охватил мужчин и женщин в возрасте от 20 до 64 лет, которые работают в компаниях и организациях по всей стране. Было опрошено 6426 предприятий и организаций, и получены ответы от 8000 работников.
По изменениям количества проведенных консультаций видно, что за последние три года количество обращений в связи с издевательствами с использованием служебных полномочий и сексуальных домогательств снизилось, но выросло число консультаций, связанных с преследованиями со стороны клиентов – об увеличении было получено больше ответов (3,8%), чем об уменьшении (2,2%).
Кроме того, согласно опросу работников, 15% респондентов сталкивались с издевательствами от клиентов на работе более одного раза за последние три года – это меньше, чем издевательства с использованием служебного положения (31,3%), но больше, чем случаи сексуальных домогательств (10,2%).
Доля работников, испытавших издевательства за последние 3 года (%)
|Многократно
|Иногда
|Один раз
|Не было
|С использованием служебного положения
|6,3
|16,1
|9,0
|68,7
|Сексуальные домогательства
|1,5
|4,2
|4,5
|89,8
|Со стороны клиентов
|2,1
|7,4
|5,5
|85,0
(Исследование Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии за 2020 год)
Что касается конкретных проявлений издевательств со стороны клиентов, то чаще всего это умышленное затягивание процесса на значительное время и однообразные чрезмерные жалобы – 52,0%, далее следуют клевета, оскорбления и вербальное насилие (46,9%), и необоснованные требования денег, товаров, скидок (24,9%).
Согласно руководству для компаний по предотвращению таких случаев, подготовленному в феврале, в качестве первоначальных мер особое внимание следует уделить сбору поддающихся проверке доказательств, таких как аудио- и видеозаписи. Конкретно это можно организовать так – не решать проблему в торговом пространстве, а пригласить клиента в отдельную комнату, где будет более двух человек, установить специальный телефон, оснащённый функцией записи, для обработки жалоб, при посещении клиента избегать времени, когда может быть трудно сохранять спокойствие – поздно вечером или ранним утром.
Фотография к заголовку: PIXTA
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