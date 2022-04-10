Снижение активности спортивных школьных клубов: результаты исследования Sasakawa Sports Foundation

Когда-то очень популярным сюжетом манги и аниме были спортивные достижения героя, который идёт к победе с необычайным усилием и мужеством. Возможно, в том числе благодаря этому школьники были готовы многие часы тренироваться в жару и холод, но в последнее время всё чаще поощряют более эффективную практику перерывов в тренировках.

Опрос о спортивной деятельности учащихся школ средней и старшей ступени, проводимый Sasakawa Sports Foundation раз в два года, показывает, что ежедневное время занятий в спортивных клубах сокращается.

В 2021 году учащиеся школы средней ступени чаще всего отвечали, что в будние дни они занимаются 2-3 часа (67,1%), далее следуют варианты 1-2 часа (16,1%) и 3-4 часа (15,8%). На приведенном ниже графике показана продолжительность времени спортивной активности, и заметно, что более светлые цвета, обозначающие более короткое время активности, занимают всё больше места с 2017 года.

У старшеклассников (в будние дни) спортивная деятельность чаще всего занимала 2-3 часа (63,9%), далее 3-4 часа (24,4%). Общая тенденция увеличения времени тренировок по сравнению со школой средней ступени не изменилась, но в обоих случаях оно сократилось.

Снижается также деятельность спортивных клубов в субботу и воскресенье. В 2017 году по выходным занималось 48,4% школьников средней и 56,4% старшей школы, но в 2021 году этот показатель снизился до 14,5% и 36,4% соответственно.

В 2018 году Японское спортивное агентство сформулировало «Комплексные руководящие принципы деятельности спортивных клубов», которые указывали не проводить тренировки по меньшей мере в один будний и один выходной день в течение недели, ограничив максимальное время активности в день два часа в будни и три часа в выходные дни. По данным фонда, опрос 2019 года показал, что количество дней с тренировками, и особенно в школах средней ступени растёт количество школ, которые следуют этим рекомендациям.

Фотография к заголовку: PIXTA

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