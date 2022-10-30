Мировой рейтинг университетов: только два японских вуза вошли в топ-200

Мировой рейтинг университетов: только два японских вуза вошли в топ-200Общество Образование
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Согласно рейтингу мировых университетов 2023 года, опубликованному британским образовательным журналом Times Higher Education (THE), только два японских университета входят в топ-200 – это Токийский университет (39-е место) и Университет Киото (68-е место). Оба вуза оказались в рейтинге ниже, чем в предыдущем году. В первой десятке преобладали британские и американские университеты, первое место занял Оксфордский университет (Великобритания), а второе – Гарвардский университет (США). Среди азиатских стран лидировали китайские университеты – Цинхуа и Пекинский университет, 16-е и 17-е места соответственно. Всего в топ-200 вошли 11 китайских и 6 южнокорейских университетов, в том числе Сеульский национальный университет. В Японии Университет Тохоку вошёл в разряд 201-250, Осакский университет – в 251-300, Нагойский университет – в 301-350, а Токийский технологический институт – в 350-400 (места с 201-го по 400-е объявлялись разрядами по 50).
Мировой рейтинг университетов 2023 г.
|Рейтинг*
|Название университета
|Страна/регион
|1 (1)
|Оксфордский университет
|Великобритания
|2 (2)
|Гарвардский университет
|США
|3 (5)
|Кембриджский университет
|Великобритания
|4 (4)
|Стэндфордский университет
|США
|5 (5)
|Массачусетский технологический институт
|США
|6 (2)
|Калифорнийский технологический институт
|США
|7 (7)
|Принстонский университет
|США
|8 (8)
|Калифорнийский университет, Беркли
|США
|9 (9)
|Йельский университет
|США
|10 (12)
|Имперский колледж Лондон
|Великобритания
|16 (16)
|Университет Цинхуа
|Китай
|17 (16)
|Пекинский университет
|Китай
|19 (21)
|Университет Сингапура
|Сингапур
|31 (30)
|Гонконгский университет
|Гонконг
|39 (35)
|Токийский университет
|Япония
|68 (61)
|Университет Киото
|Япония
* Место в предыдущем году
Источник: Мировой рейтинг университетов Times Higher Education.
Times Higher Education всесторонне оценивает и составляет рейтинг 1799 университетов в 104 странах и регионах по всему миру с точки зрения преподаваемых курсов, количества цитируемых статей и интернациональности.
Фотография к заголовку: Опавшие листья гинкго в кампусе Токийского университета (PIXTA)