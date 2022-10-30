Мировой рейтинг университетов: только два японских вуза вошли в топ-200

Мировой рейтинг университетов Times Higher Education показывает, что среди японских университетов по-прежнему лидируют вузы, основанные Постановлением об императорских университетах 1886 года.

Согласно рейтингу мировых университетов 2023 года, опубликованному британским образовательным журналом Times Higher Education (THE), только два японских университета входят в топ-200 – это Токийский университет (39-е место) и Университет Киото (68-е место). Оба вуза оказались в рейтинге ниже, чем в предыдущем году. В первой десятке преобладали британские и американские университеты, первое место занял Оксфордский университет (Великобритания), а второе – Гарвардский университет (США). Среди азиатских стран лидировали китайские университеты – Цинхуа и Пекинский университет, 16-е и 17-е места соответственно. Всего в топ-200 вошли 11 китайских и 6 южнокорейских университетов, в том числе Сеульский национальный университет. В Японии Университет Тохоку вошёл в разряд 201-250, Осакский университет – в 251-300, Нагойский университет – в 301-350, а Токийский технологический институт – в 350-400 (места с 201-го по 400-е объявлялись разрядами по 50).

Мировой рейтинг университетов 2023 г.

Рейтинг* Название университета Страна/регион 1 (1) Оксфордский университет Великобритания 2 (2) Гарвардский университет США 3 (5) Кембриджский университет Великобритания 4 (4) Стэндфордский университет США 5 (5) Массачусетский технологический институт США 6 (2) Калифорнийский технологический институт США 7 (7) Принстонский университет США 8 (8) Калифорнийский университет, Беркли США 9 (9) Йельский университет США 10 (12) Имперский колледж Лондон Великобритания 16 (16) Университет Цинхуа Китай 17 (16) Пекинский университет Китай 19 (21) Университет Сингапура Сингапур 31 (30) Гонконгский университет Гонконг 39 (35) Токийский университет Япония 68 (61) Университет Киото Япония

* Место в предыдущем году

Источник: Мировой рейтинг университетов Times Higher Education.

Times Higher Education всесторонне оценивает и составляет рейтинг 1799 университетов в 104 странах и регионах по всему миру с точки зрения преподаваемых курсов, количества цитируемых статей и интернациональности.

Фотография к заголовку: Опавшие листья гинкго в кампусе Токийского университета (PIXTA)

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