Университет Киото и компания «Кадзима» совместно изучают возможность жизни людей на Луне и на Марсе

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Киотский университет и корпорация Kajima Corp. начнут совместные исследования по разработке жилых помещений с искусственной гравитацией, необходимых для проживания людей на Луне и Марсе.

Исследование основано на предположении, что люди начнут постоянно проживать на Луне и на Марсе во второй половине XXI века.

Однако есть опасения, что пребывание на Луне или Марсе в течение длительного периода времени может повлиять на здоровье людей из-за более слабой гравитации по сравнению с Землёй.

В связи с этим университет и генеральный подрядчик стремятся разработать прозрачные жилищные объекты, которые могут вращаться и с помощью центробежной силы создавать такой же уровень гравитации, как на Земле.

Они планируют воспроизвести на объектах среду, аналогичную экосистеме на Земле. Исследовательский проект также направлен на разработку транспортной системы типа поезда, связывающей Землю с Луной и Марсом.

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