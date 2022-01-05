Японские разработчики в 2023 финансовом году выведут на орбиту деревянный спутник

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Киото, 4 января (Jiji Press). Университет Киото и Sumitomo Forestry Co. приступают к разработке первого в мире спутника из дерева, чтобы запустить его в 2023 финансовом году, который начнётся в апреле следующего года.

Японский университет и токийская лесозаготовительная компания планируют к концу марта этого года начать эксперимент на Международной космической станции для изучения того, как деревянный спутник разрушается в космическом пространстве.

Деревянные спутники могут иметь простую конфигурацию – например, кубическую, поскольку им не нужно разворачивать антенны и другое оборудование связи – деревянные материалы не блокируют электромагнитные волны.

Кроме того, деревянные спутники производят меньше мелких металлических частиц, чем обычные, во время повторного входа в атмосферу, поскольку деревянная часть полностью выгорает. Таким образом, деревянные спутники создают меньший риск загрязнения стратосферы.

Деревянный спутник, разрабатываемый Университетом Киото и лесным хозяйством «Сумитомо», имеет размеры 10 на 11,3 см и весит около 1,1 кг. Он будет выведен на низкую околоземную орбиту на высоте около 400 километров.

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