Маэдзава в декабре станет первым японским космическим туристом
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Токио, 13 мая (Jiji Press). Японский миллиардер Маэдзава Юсаку заявил, что в декабре посетит Международную космическую станцию и станет первым японским космическим путешественником, не являющимся астронавтом.
45-летний Маэдзава, основатель интернет-магазина Zozo Inc., отправится на МКС на трёхместном российском космическом корабле «Союз» вместе с 35-летним Хирано Ёдзо, руководителем фирмы, связанной с Маэдзавой, и российским космонавтом.
После полёта на МКС в 2023 году он планирует путешествие на Луну. В 2018 году он был выбран в качестве одного из первых пассажиров полёта на Луну американской аэрокосмической компанией SpaceX.
Маэдзава имеет контракт с американской космической фирмой Space Adventures, которая предлагает космические полёты с использованием «Союза». С середины июня он будет проходить подготовку к полёту на МКС, в том числе в России. Он уже прошел предтренировочные испытания.
Космический корабль «Союз» с Маэдзавой и его спутниками планируется запустить с космодрома Байконур в Казахстане 8 декабря. После 12-дневного пребывания на МКС они вернутся на Землю, приземлившись в степи той же страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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