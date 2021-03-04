Японский миллиардер Маэдзава ищет спутников для полёта к Луне

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ТОКИО (Рейтер). Сэм Насси

3 марта японский миллиардер Маэдзава Юсаку начал искать восемь человек, которые присоединились бы к нему в качестве первых частных пассажиров в путешествии вокруг Луны на ракете SpaceX Илона Маска.

Изначально на такое путешествие в 2023 году, которое должно занять неделю, он планировал пригласить деятелей искусства.

Обновлённый проект, по его словам, «даст большему количеству людей со всего мира шанс поучаствовать в этом путешествии. Если вы считаете себя художником – вы художник».

Первый этап процесса отбора пройдёт до 14 марта, кандидатам необходимо пройти медицинское обследование и собеседование с Маэдзавой.

Предприниматель, который продал свой онлайн-бизнес моды Zozo Inc компании SoftBank в 2019 году, оплачивает всю стоимость путешествия на многоразовой ракете-носителе SpaceX следующего поколения Starship.

«Я думал, что могут быть задержки, но всё идет по плану», – сказал Маэдзава в интервью.

Два недавних прототипа корабля взорвались во время испытаний, что демонстрирует риск для 45-летнего Маэдзавы и его спутников, которые будут разделять с ним тяготы космического полёта в первом частном путешествии за пределы орбиты Земли.

«Илон Маск говорит, что проблем нет, и я ему верю», – сказал Маэдзава. В ноябре SpaceX доставила четырёх астронавтов на Международную космическую станцию ​​на своей ракете Falcon 9.

Маэдзава сказал, что он сейчас не тренируется – хотя рассчитывает, что тренировки займут до нескольких месяцев – но следит за употреблением алкоголя и занимается физической активностью несколько часов в неделю, обдумывая задачу.

«Я только готовлюсь в мыслях», – сказал гуру моды, одетый в рубашку Dior поверх футболки с изображением знаменитой фотографии Земли из космоса 1968 года.

По словам Маэдзавы, который думал о полёте на МКС до того, как выбрал более амбициозное путешествие на Луну, особенностью путешествия будет возможность увидеть всю Землю и обратную сторону Луны.

«В ходе этого полёта люди пойдут дальше, чем любой человек когда-либо уходил с планеты Земля», – сказал Маск через несколько дней после того, как SpaceX завершила последний сбор средств в размере 850 миллионов долларов, который помог сделать бизнесмена одним из самых богатых людей в мире.

Стоимость поездки остаётся той же, что и в первоначальном контракте со SpaceX, сказал Маэдзава, но отказался сообщить цену, сказав лишь, что это больше, чем его покупка картины Жана-Мишеля Баския за 110 миллионов долларов.

У Маска и Маэдзавы есть множество постоянных подписчиков в социальных сетях, а раздача наличных помогла Маэдзаве стать самым популярным автором аккаунта в Twitter в Японии.

Маэдзава, который недавно представил генеральному директору SoftBank Сону Масаёси аудио-приложение Clubhouse, сказал, что планирует разместить информацию о подготовке к полёту на своем канале YouTube, где также есть видео о том, как он играет в гольф на Гавайях и ездит на сверхдорогих машинах.

В прошлом году он недолго принимал заявки в поисках новой девушки, которая составила бы ему компанию в полёте, но потом прекратил набор, сославшись на «смешанные чувства».

(Репортаж Сэма Насси; редактирование Джерри Дойла, перевод Nippon.com)



Японский миллиардер Маэдзава Юсаку позирует в своей футболке с изображением Земли во время интервью Reuters в Токио, Япония, 3 марта 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Японский миллиардер Маэдзава Юсаку позирует со шлемом скафандра во время интервью Reuters в Токио, Япония, 3 марта 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Японский миллиардер Маэдзава Юсаку во время интервью Reuters в Токио, Япония, 3 марта 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

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