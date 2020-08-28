Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Японская исследовательская группа заявила, что устойчивые к радиации бактерии выжили в космосе не менее трех лет, что подтверждает гипотезу о том, что жизнь на Земле могла появиться из космоса.

Согласно статье, опубликованной в среду в швейцарском научном журнале, исследователи оставили высушенные гранулы с клетками бактерий в космической среде на три года начиная с 2015 года, используя оборудование Международной космической станции.

Бактерии за три года выжили, несмотря на интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей, как сообщает группа, в которую вошли исследователи из Токийского университета фармакологии и наук о жизни и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

По словам члена группы Ямагиси Акихико, почётного профессора университета, при определённых условиях трёх лет достаточно, чтобы частицы могли долететь до Земли от Марса.

По словам Ямагиси, на Марсе иногда высвобождаются частицы со сверхвысокой скоростью в результате столкновения с небольшими небесными телами и электричества грозовых облаков планеты.

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