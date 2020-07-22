Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс

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Токио, 20 июля (Jiji Press). 20 июля компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила первый в мире арабский марсианский зонд при помощи ракеты H-2A из космического центра Танэгасима, расположенного на юго-западе страны, в префектуре Кагосима.

Ракета-носитель Н-2А № 42 с космическим кораблем Hope Объединенных Арабских Эмиратов взлетела из космического центра Японского агентства аэрокосмических исследований в 6:58. Космический корабль успешно вышел на запланированную орбиту в направлении Марса примерно через час.

Корабль Hope достигнет Марса примерно через семь месяцев и будет выйдет на орбиту вокруг планеты. Он оснащён камерой наблюдения высокой чёткости, инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами, и будет исследовать марсианскую атмосферу и климат, в том числе процесс потери кислорода и водорода из верхнего слоя атмосферы.

Mitsubishi Heavy Industries получила заказ на запуск корабля на Марс в 2016 году от космического центра Мохаммеда ибн Рашида в ОАЭ, это уже четвёртый зарубежный клиент, использующий ракеты H-2A, производимые японской машиностроительной компанией. Это также второй заказ из ОАЭ, ранее запускали спутник наблюдения «Халифасат».

В настоящее время запланированы ещё два полёта на Марс – из США и Китая, поскольку 6 октября Земля и Марс окажутся близко друг к другу, на расстоянии около 62,07 миллиона километров.

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