Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Японская исследовательская группа сообщила о том, что ей удалось обнаружить следы одного из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе на спутнике Юпитера.

Группа исследователей из Университета Кобе и Национального технологического института колледжа Осима проанализировала изображения поверхности Ганимеда, полученные космическими зондами США Voyager и Galileo.

Они обнаружили, что борозды на Ганимеде, самом большом спутнике пятой планеты Солнечной системы, распределены концентрически, и радиус окружности составляет около 7800 километров.

Группа исследователей, в которую входит доцент Университета Кобе Хирата Наоюки, пришла к выводу, что тектонические структуры являются следами гигантского кратера, вызванного сильным столкновением, поскольку аналогичные элементы существуют в кратере Вальхалла радиусом 1900 км на Каллисто, другом спутнике Юпитера.

Группа также изучила условия появления такого гигантского кратера с помощью компьютерного моделирования. По их словам, астероид радиусом около 150 километров, состоящий в основном из льда, мог врезаться в Ганимед более 4 миллиардов лет назад.

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