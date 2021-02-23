Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина

Японская современная культура в мире

Американский актёр Томми Ли Джонс сделал долгую и успешную карьеру в Голливуде, а вместе с этим с 2006 года у него была параллельная карьера в альтернативной вселенной японских телевизионных рекламных роликов. Его лицо стало одним из самых узнаваемых в стране благодаря роли наблюдателя за земной жизнью «инопланетянина Джонса» в серии популярных рекламных роликов крупного бренда баночного кофе Boss от компании Suntory. Серия роликов снимается уже пятнадцатый год, и мы поговорили с Фукусато Синъити, создателем сериала, об идее, лежащей в основе «инопланетянина Джонса», и о причинах настолько долгого успеха рекламного сериала.

Родился в г. Камакура преф. Канагава в июле 1968 года. Окончил Университет Хитоцубаси и поступил в компанию «Дэнцу» в 1992 году. С 2001 года работал креативным директором в агентстве One Sky. Работал более чем над 1500 телевизионных рекламных роликов, включая успешные кампании для Georgia Coffee, Toyota и Eneos. Его работы отмечены многочисленными отраслевыми наградами, в том числе престижным Гран-при Токийского клуба копирайтеров.

Инопланетянин Джонс исследует Землю и уже сменил более 70 профессий

Инопланетянин Джонс отправляется со своей родной планеты с миссией наблюдателя за условиями на Земле. В каждой серии у него новая профессия, и в конце каждого эпизода он с удовольствием пьёт баночный кофе, подводя итог тому, что он узнал на работе, знаменитой в Японии фразой о «Жителях этой планеты…». Рекламные ролики, снискавшие огромную популярность благодаря мягкому юмору, с которым он подчёркивает недостатки повседневной жизни на этой «паршивой, но в чём-то прекрасной» планете, уже пятнадцатый год подряд являются неотъемлемой частью японского телевидения.

Роль инопланетянина играет Томми Ли Джонс, более известный западной аудитории как голливудский ветеран, обладатель Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Беглец» (1993) и неоднократное исполнение роли агента К. в фильмах «Люди в чёрном». В рекламе Джонс выступает в качестве инопланетянина, посланного для сбора информации о жителях Земли (то есть Японии). За последние 15 лет он сменил более 70 разных профессий в разных регионах страны. Он был врачом на отдалённом острове и менеджером в многоквартирном доме, а также занимался и чисто японской деятельностью – был судьёй на турнирах сумо, мастером японских садов и самураем. В сериале он говорит только по-японски. Сериал создал Фукусато Синъити, планировщик коммерческих кампаний из агентства One Sky, ранее работавший в «Дэнцу». За свою карьеру Фукусато, которому сейчас за пятьдесят, представил более 1500 телевизионных рекламных роликов.

Взгляд постороннего

Фукусато поступил на работу в ведущей рекламной компании «Дэнцу» после окончания Университета Хитоцубаси в Токио. Несмотря на такое «элитарное» прошлое, Фукусато говорит: «У меня всегда было ощущение, что всё, что я делаю, обязательно пойдёт не так. И сейчас, честно говоря, тоже постоянно это чувство – разве у меня может получиться? Первые десять лет на работе дела действительно шли не очень хорошо, и я думал – ну конечно, а чего ты ожидал?». Во время интервью при поступлении в «Дэнцу» на вопрос о том, что его побудило обратиться в эту компанию, от ответил, что у него нет друзей, и ему хочется узнавать, что думают другие люди, поэтому он и подал заявление в компанию.

В своей книге «Искусство планирования того, кто обычно смотрит, прячась за столбом» (Дэнсимбасира-но кагэ кара митэру тайпу-но кикаку-дзюцу) Фукусато оглядывается на собственное детство как сторонний наблюдатель. «Во времена детского сада я стоял в стороне в парке, из-за столба наблюдая за другими детьми, которые скакали по кругу вокруг глицинии или кричали от волнения на качелях. Мне не было противно, тогда мне было очень уютно».



Фукусато получил множество наград за свои работы, в том числе Гран-при Токийского клуба копирайтеров (TCC), премии TCC (22 раза) и Гран-при Всеяпонской ассоциации креативности (ACC, 3 раза)

В 2006 году к Фукусато обратились с предложением разработать новый рекламный ролик для баночного кофе Boss. Клиент хотел сохранить сильный акцент на имидже бренда как напитка, который был «союзником трудящихся» – бодрящей порции кофеиновой сладости, которая всегда под рукой, чтобы освежить и ободрить людей, усердно работающих на передовой трудового фронта в различных областях. Заказчик хотел сериал, который мог бы длиться не менее пяти лет – что-то отвлекающее людей от постоянного потока плохих новостей и побуждающее с большим оптимизмом смотреть на жизнь.

У Фукусато была идея. «Я задал себе вопрос. Что больше всего удручает по телевизору? Ответ был очевиден: новости. Я имею в виду, что повсюду – одни плохие новости, верно? Политика безнадёжна, окружающая среда нарушена и ухудшается, вспыхивают войны. Они собирают все эти мрачные удручающие материалы со всего мира и передают их как сборник плохих новостей. И это не раз в день, больше похоже на постоянный поток в течение всего дня. Если вы уделяете ему слишком много времени, вы обязательно впадёте в депрессию. Поэтому я спросил себя, а что же этому противопоставить? Что заставит людей почувствовать свою жизнь лучше?»

Фукусато придумал серию рекламных роликов, в которых на Землю отправляют с другой планеты исследователя, чтобы изучить жизнь её жителей и сообщить о своих выводах со стороны. Вначале он не впечатлён и скептичен по поводу того, что здесь видит, но, проведя тут некоторое временя, он понимает, что на планете есть нечто большее, чем ему сначала показалось. Он начинает испытывать сочувствие и восхищение по отношению к землянам и к тому, как они могут работать для достижения великих дел, когда они вкладывают в это свой разум. «Я подумал, что если мы покажем, как пришелец начинает ценить хорошие стороны этой планеты, это поможет людям немного лучше оценить себя и свою жизнь. Если он каждый раз будет выполнять новую работу, мы могли бы продолжать серию практически бесконечно».

Фукусато чувствовал, что выбор иностранного актёра на роль поможет подчеркнуть «инопланетный» элемент персонажа как постороннего и отстранённого наблюдателя. Томми Ли Джонс – успешный и умный актёр, когда-то в Гарварде он делил комнату с бывшим вице-президентом США Элом Гором. Но 15 лет назад он ещё не был общеизвестной фигурой в Японии. Джонс впечатлил своей способностью сохранять невозмутимое лицо и убедительно «чужеродным» выражением замешательства. Его наняли почти сразу, и вскоре его лицо стало знакомо миллионам жителей Японии.

По словам Фукусато, как только основная идея была принята, детали выработались быстро. «Чужой Джонс – аутсайдер, который находится вне нормальных социальных кругов (японцев-) землян. Он смотрит отстранённо и обособленно, ироничным, но никогда не злым взглядом, иногда забавляясь тем, что он видит, иногда восхищаясь. На самом деле, если подумать, он в чём-то похож на меня», – говорит он с улыбкой. Его характер, из-за которого он когда-то смотрел на других из-за столба, ожил в образе Джонса. Оказывается, в «инопланетянине Джонсе» много от его создателя.



Томми Ли Джонс в роли таксиста-пришельца

В эпизоде «На заводе» земляне-японцы с воодушевлением кричат: «О-цукарэсама дэсита!» (буквально – «Вы устали (после хорошей работы)»), поздравляя друг друга с окончанием трудового дня, и «инопланетянин Джонс» делает вывод: «Жителям этой планеты, похоже, нравится уставать». В другом эпизоде Джонс играет курьера почтовой службы. «На этой планете, – сообщает он, – существует постоянная потребность в скорости. Зачем им такая спешка, неизвестно». Он спешит обратно к автофургону и обнаруживает, что получил штраф: «И ещё здесь очень строгие правила парковки». Каждая часть рекламного сериала с юмором в несколько эффектных штрихов показывает какой-то аспект повседневной жизни современной Японии.

Постепенно в сериал стали привлекать многих популярных актёров и «идол-группы», он стал нести свой добродушный сарказм из самых разных мест, таких как космос, отдалённые острова Японского архипелага и знаменитый пешеходный переход в токийском районе Сибуя.



Фукусато описывает свой характер как «травоядный», пассивный и уступчивый и говорит, что ненавидит ссоры и споры

«Элемент истины» в рекламе

В восемнадцатом эпизоде сериала «Звёзды над Землёй» Джонс работает на прокладке туннеля. «Когда жители этой планеты видят реку, они строят мост; когда видят гору, роют туннель. Куда они хотят попасть?».

Джонс нажимает на детонатор, взрывая скалу и успешно соединяя две стороны туннеля, все трижды кричат «Бандзай!». «Следует признать, – говорит он, – что чувство достигнутого может вызывать привыкание».



«Инопланетянин Джонс» выражает искренние эмоции вместе с коллегами по работе, радующимся успешному взрыву в новом туннеле

«В этом эпизоде выражено словами то, что я всегда чувствовал. Почему люди всегда так много работают? Конечно, можно было бы остановиться и расслабиться, – говорит Фукусато. – Дело ведь не только в деньгах. Люди действительно отдаются своей работе и чувствуют удовлетворение, когда что-то завершают. Это, безусловно, суть того, что работа означает для большинства людей. Вот в чём особенность рекламы – если включить в неё такой элемент истины и, возможно, приправить юмором, она найдёт настоящий отклик у аудитории».

В ролике 2017 года «Глоток свежего воздуха: где все?» мы видим пророческий диалог в офисе изображённой там IT-компании, занимающейся разработкой приложений для смартфонов.

Сакаи Масато: «Что тут у вас? Сегодня никто не пришёл?»

Сугисаки Хана: «Президент компании и менеджер команды работают в коворкинге. Сугияма-сан и Куми-тян используют оплачиваемый отпуск, а Танака-сан сейчас на удалённой встрече. Так что да, на самом деле в офисе никого».

Сакаи делает видеозвонок Нарита Рё: «Почему ты сегодня не пришёл в офис?»

Нарита (из своего домашнего сада): «А что, зачем-то нужно было приходить?»

Джонс делает вывод: «Похоже, в ближайшие годы жителям этой планеты потребуется меньше больших офисов».

Этот диалог, похоже, точно предсказал тенденцию «реформы рабочего режима», которая стала мантрой в корпоративной Японии в последние годы, а особенно в последние месяцы в связи с пандемией коронавируса. Здесь Фукусато снова включил в свой сценарий «элемент истины»: если можно выполнять свою работу где угодно, зачем вообще идти в офис? Даже менеджер, которого играет Сакаи, не может спорить с логикой этого: «Хм, когда Вы так говорите, может быть, Вы правы…»

«Я полагаю, что подобный сериал, наверное, не сработает в других странах, – считает Фукусато. – Думаю, в большинстве случаев клиенты за рубежом стремятся подчеркнуть, как продукт может предлагать решения проблем. Этот же сериал не об этом. Инопланетянин просто описывает какой-то аспект поведения землян, а затем в конце выпивает банку кофе. Именно сопереживание и сочувствие, которые он испытывает к людям, за которыми наблюдает, постепенно формируют имидж бренда».

В мае 2020 года – в разгар чрезвычайного положения в Японии, на фоне призывов к самоизоляции дома и остановки предприятий по всей стране – был выпущен специальный 90-секундный рекламный ролик «Советы инопланетянина», в который вошли кадры сериала за 14 лет его истории. Советы начинаются со слов «Прежде всего убедитесь, что вы хорошо вымыли руки». Далее советуют надевать маски, держаться на безопасном расстоянии от других, оставаться дома, время от времени открывать окна, чтобы проветривать комнаты, и проявлять признательность за усилия людей, которые работают над спасением жизней и поддержанием жизни общества. Успех этого мини-шедевра стал возможен благодаря накопившемуся количеству клипов, показывающих «Чужого Джонса» в различных условиях вместе с трудолюбивыми жителями Японии.

«Совет от инопланетянина» (май 2020 г.)

(Предоставлено Suntory; © Jiji Press)

Фотография к заголовку: «Обязательно хорошо вымойте руки», – говорит Томми Ли Джонс в роли «инопланетянина Джонса» в разгар кризиса Covid-19 в мае 2020 г. (С благодарностью One Sky. Фотографии Фукусато Синъити © Nippon.com)

(Статья на японском языке опубликована 11 сентября 2020 г.)

Статья по теме