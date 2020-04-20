Резкие перемены из-за коронавируса: как проводят время японцы? Чрезвычайное положение. Часть 2

Разгул коронавирусной инфекции вынудил правительство объявить чрезвычайное положение, существенно усилив ограничения. Как живётся населению, и как жители страны относятся к этой беспрецедентной ситуации? Мы расспросили представителей различных кругов.

Как грозен мир, в котором мы живём

Огава Ёко

Писатель, живёт в городе Нисиномия префектуры Хёго

«В ближайшее время я собираюсь начать серийную публикацию в одном из литературных журналов. Думаю, это будет тематический сборник, в котором каждая история так или иначе связана с театром. В работе у меня больших помех не возникло, но несколько сценических выступлений, которые я ждала с нетерпением, отменили. Для меня было чем-то разумеющимся, что можно пойти и посмотреть живое выступление любимого артиста – достаточно только деньги заплатить, а ведь на самом деле эта радость – необычайная роскошь, доступная, только когда вокруг мир и благополучие. Я вновь ощутила, как грозен мир, в котором мы живём».

«В последнее время, перечитывая "Смерть в Венеции" Томаса Манна, я обратила внимание на то, что это история о том, как в Венеции распространяется заразная болезнь. Герой истории оказался в городе, из которого исчезли туристы, городские кварталы заблокированы. Гондола, по всей видимости, является аллегорией гроба. Мне подумалось: ну разве не похоже на нынешнюю Италию? В выдающихся литературных произведениях непременно присутствует пессимизм – предвестья смерти или предчувствие гибели. Наверное, люди будут продолжать читать этот рассказ, ведь хотя, казалось бы, он описывает опыт прошлого, история воспринимается так, словно речь идёт о нынешнем мире и предсказании будущего».

Действия по доброй воле – это «японский метод борьбы»

Миямото Юдзи

Бывший посол Японии в Китае, живёт в Токио

«Я провожу этот период за чтением, прогулками и размышлениями. Всемирная эпидемия коронавируса нового типа определённо окажет большое влияние на мировую экономику и поддержание глобального порядка, а также на политику, экономику и общество каждой страны. Я считаю, что это проверка: действительно ли то, что считается естественным порядком вещей, является таковым? Сможет ли воздействие, оказываемое нынешней бедой, обратить международное сообщество не к раздробленности, а к сотрудничеству?»

«Нынешнее объявление чрезвычайного положения – это необходимость. Некоторые полагают, что следовало бы сделать это пораньше, и "распоряжаться", а не "призывать", пусть и ограничивая тем самым права человека. В целом создание системы реагирования на чрезвычайные ситуации в Японии запаздывает, и необходимо продолжить улучшать её на основе получаемого сейчас опыта. С другой стороны, нынешние ответные действия – это "японский метод борьбы", в основу которого положено не принуждение, а действия, предпринимаемые населением по собственной воле, и я считаю, что победа послужит демонстрацией многообразия и прочности демократии».

Условия самые благоприятные, но я беспокоюсь за Африку

Сиракава Юко

Медсестра в организации «Врачи без границ», живёт в Токио

«Мне довелось соприкоснуться с крайне тяжёлыми условиями в зоне многих конфликтов, а сейчас я работаю в секретариате – занимаюсь делами, связанными с наймом. Уже какое-то время работаю в удалённом режиме. Когда задумываюсь о людях в зонах конфликтов, голодающих, лишившихся крова и страдающих от дождя и ветра, я чувствую, что даже после объявления чрезвычайного положения нахожусь в самых благоприятных условиях. Могу спокойно работать, сидя дома, пользуясь поддержкой всех тех, кто обеспечивает логистику и доставку товаров, работает в супермаркетах, чтобы я не испытывала недостатка в продуктах и предметах первой необходимости. Поскольку спортзал по соседству решил остановить работу, я подобрала инвентарь – балансировочный шар и прочее, так что имею все возможности самостоятельно тренироваться по утрам и вечерам».

«На балконе я завела много растений в горшках, и время, отведённое работе, я провожу там за компьютером, попивая кофе, а с коллегами по офису мы в онлайне даже застолья устраиваем. С родными и близкими через LINE и другие приложения я поддерживаю такой тесный контакт, как никогда раньше. Именно в нынешней обстановке выпал случай получать удовольствие, искуснее обустраивая свой быт, есть и возможность уделять много внимания связям с другими людьми. Беспокоит меня то, что коронавирусная инфекция распространяется в Африке и других местах. Обстановка сильно затрудняет отправку медицинского персонала и предметов помощи».

С удовольствием осваиваю ZOOM

Сиракава Масааки

Бывший управляющий Банка Японии, живёт в Токио

«Не считая прогулок по Ботаническому саду Коисикава в борьбе с малоподвижностью, я провожу дни в домашнем затворничестве. Самые большие перемены – это то, что теперь из дома можно участвовать в телеконференциях, в том числе многих международных симпозиумах, которые отменяются. Какое-то время повозился с установкой и освоением приложения ZOOM, зато теперь всё чаще заранее договариваюсь о времени и получаю удовольствие от бесед за «застольями в Zoom»(*1). В будущем семестре, который начнётся уже совсем скоро, мне впервые предстоит вести лекции онлайн. В этом смысле я, пусть и не без сложностей, осваиваю новые виды деятельности и стиль, которые в обычных условиях мне бы попробовать вряд ли довелось».

«Внезапно появилась масса времени, так что неожиданным итогом стало то, что буквально на днях я закончил работу, с которой прежде запаздывал – редактирование англоязычной версии своей книги «Центральный банк». В плане чтения и сбора информации кризис тоже порождает новые интересы – прежде всего, мне любопытно находить и читать о мировой экономике во времена пандемии гриппа-испанки, о мировых цепочках поставок медицинского оборудования и других предметов».

(Редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: Обезлюдевшая платформа железнодорожной линии Яманотэ на Токийском вокзале, 9 апреля, 10 часов утра (Снимок Амано Хисаки)

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