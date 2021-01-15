Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии

Многие работники супермаркетов, магазинов шаговой доступности, сферы долговременного ухода, дошкольных учреждений, больниц и других жизнеобеспечивающих структур – это женщины, работающие на непостоянной основе. В Японии существует государственная политика по развитию трудоустройства женщин, однако каковы условия труда внештатных сотрудников?

Профессор Университета Риккё. Родилась в 1973 году. Специалист в сфере трудовых отношений и трудоустройства женщин. Закончила гуманитарную докторантуру Японского женского университета без написания диплома. Доктор наук. Автор книг «Непрекращаемый логистический кризис» (Буцурю кики ва оваранай, издательство «Иванами синсё», 2018), «Трудовые отношения в эпоху глобализации» (Гуробарука но нака но роси канкэй, издательство «Минэруба», 2017) и других.

Сформированное в сентябре 2020 года правительство премьер-министра Суги Ёсихидэ провозгласило усиление политики по борьбе с низкой рождаемостью, в том числе решение проблемы очередей в детские сады за счёт развития системы дошкольных учреждений, а также расширение видов лечения бесплодия в рамках обязательного медицинского страхования. Премьер подчёркивает своё стремление к созданию условий для рождения и воспитания детей. Наряду с этим реализация политики по трудоустройству женщин, являвшейся одной из основ стратегии предыдущего премьера Абэ, явно ослабевает. «Включение лечения от бесплодия в перечень страховых услуг – это значимое решение, однако прежде всего следует задуматься о коренной причине непрекращающегося снижения рождаемости», – отмечает профессор Сюто.

Недооценённость рядовых сотрудников

–– Как вы оцениваете политику «общества, где женщины будут сиять», реализуемую премьер-министром Абэ на протяжении 7 лет и 8 месяцев?

–– Закон о развитии трудоустройства женщин, введённый в действие в 2015 году, предусматривал обязательное принятие и опубликование Плана его реализации с конкретными целевыми показателями, включая долю женщин на руководящих должностях. Многие крупные предприятия (численность сотрудников более 300 человек) стали принимать меры по достижению подобных целей, и это заслуживает положительной оценки. Однако политика трудоустройства женщин стала ассоциироваться с руководящими должностями, а целевые показатели оказались оторваны от изначальной цели.

Мужчин и женщин, способных занять руководящие должности, не так-то много, а популяризация высшего образования приводит к снижению доли продвигающихся по карьерной лестнице мужчин. С приходом XXI века назрела необходимость решения проблемы задействования и подготовки кадров, которые не занимают руководящие должности, но являются профессионалами. Увеличение числа женщин на ответственных должностях тоже важно, однако женщины, не являющиеся руководителями, оказались в тени.

Недооценённость женщин

Профессор Сюто вспоминает, что с самого начала с недоверием относилась к термину «трудоустройство женщин». «Складывается впечатление, что раньше женщины в жизни общества не участвовали. Однако многие женщины работают в значимых отраслях, в том числе в жизнеобеспечивающих структурах, которые оказались в центре внимания в связи с пандемией COVID-19. Главная проблема в том, что роль женщин не оценивается по достоинству».

«Сотрудники жизнеобеспечивающих структур» – это люди, работающие в медицине, сельском хозяйстве, супермаркетах и магазинах, продающих товары первой необходимости, а также в сфере долговременного ухода, детских дошкольных учреждениях, уборке, службе охраны, логистике, транспорте и прочих сферах, обеспечивающих функционирование общества. Они должны выходить на работу в том числе в условиях чрезвычайной ситуации, когда людей призывают оставаться дома. И в этой сфере очень много женщин, работающих не на постоянной основе.

Исследование трудовых ресурсов Министерства внутренних дел и коммуникаций показало, что внештатные сотрудницы составляют около 40% в оптовой и розничной торговле и более 30% в медицине и сфере социального обеспечения, включая долговременный уход и дошкольные учреждения (средний показатель за 2019 год, без учёта руководящих сотрудников).

«Общая черта этих отраслей – острый дефицит кадров. В Токио уже давно существует проблема нехватки соцработников и воспитателей, некоторые гериатрические учреждения и детские сады приходится закрывать. Аналогичная ситуация наблюдается в логистике и медицине. Пандемия обнажила недостатки системы трудоустройства в значимых сферах. Уровень оплаты труда не соответствует продолжительности рабочего дня, физической и психической нагрузке. Неудивительно, что кадров не хватает».

«Обычно считают, что условия труда определяются рыночной конкуренцией, но это не всегда так. На уровень зарплаты и рабочие часы влияет не только конкуренция, но и политические и социальные факторы. Например, минимальный размер оплаты труда и предельное количество рабочих часов определяются социальной системой. Нам необходимо не ссылаться на рыночную конкуренцию, а улучшать условия труда там, где они несовершенны. Нужна общественная дискуссия о методах обеспечения социально значимых сфер рабочими руками, и эти меры внесут вклад в политику развития трудоустройства женщин»

Вердикты Верховного суда по искам внештатных сотрудников

За семь лет пребывания у власти Премьер-министра Абэ число работающих женщин увеличилось на три миллиона, однако более половины из них не зачислены в штат. В 2019 году средний доход 44% внештатных сотрудниц оказался ниже 1 миллиона йен, а у 38,6% этот показатель находится в пределах 1-1,19 млн йен.

В апреле 2020 года в рамках мер в соответствии с Законом «О реформе трудоустройства» был введён в действие Закон «О работе на неполный рабочий день и временном трудоустройстве», требующий устранить разницу в оплате труда между постоянными и непостоянными сотрудниками, выполняющими одну и ту же работу. В настоящее время данный закон действует только в отношении крупных компаний, однако с апреля 2021 года он распространится на малые и средние предприятия. «Закон только что введён в действие, поэтому пока непонятно, как он будет истолковываться и применяться, но я хочу обратить ваше вниманйена вердикты Верховного суда по трём делам в октябре 2020 года. Бывший внештатный сотрудник Медицинского университета Осака и бывший временный продавец в киоске дочерней компании токийского метро подали в суд за отсутствие премий и выходного пособия, посчитав это незаконным. В обоих случаях Верховный суд отклонил требование. Однако по делу работников по контракту Почты Японии, усомнившихся в законности разницы в сумме пособий и оплачиваемых отпусков, Верховный суд вынес приговор в пользу истца»

«Закон предписывает обеспечивать равенство в базовой зарплате, премии, выходном пособии, однако на практике это вряд ли достижимо. В отношении пособий, отпусков, социального обеспечения и прочих дополнительных льгот можно надеяться на достижение равенства. Аналогичные процессы сейчас ведутся по всей стране, поэтому по мере увеличения числа судебных вердиктов неравенство будет устраняться, но излишний оптимизм ни к чему»

Борьба с неравенством – это сфера деятельности профсоюзов, но по словам профессора Сюто, в настоящее время в профсоюзе состоит менее 20% сотрудников, к тому же многие профсоюзы не принимают внештатных работников в свои члены.

Диверсификация внештатных сотрудников и отсутствие гарантий найма

Основная причина внимания к проблеме неравенства между штатными и внештатными сотрудниками – это рост числа внештатных сотрудников.

«С 1970 года количество внештатных сотрудников неуклонно увеличивалось. Прирост рабочих рук в 70-80-е годы в основном происходил за счёт работающих на неполный день женщин, зарплата которых укладывалась в лимит иждивенца. В 90-е годы на фоне кризиса после краха экономики мыльного пузыря выросло число внештатных сотрудников, работающих на полный рабочий день – работников по контракту и аутстаффингу. Эти люди самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, однако их труд мало оплачивается, а занятость нестабильная. Потеря работы угрожает немедленной бедностью. Однако многие из них имеют хорошее образование, работают на полный рабочий день и фактически выполняют работу постоянных сотрудников. Поэтому разница в оплате труда между штатными и внештатными сотрудниками – это проблема. Рост числа внештатных сотрудников после 2000 года привёл к тому, что проблема вышла на поверхность»

Если работать в рамках лимита иждивенца, то превышение определённой суммы дохода приведёт к тому, что человека снимут с иждивения и переведут на самостоятельную оплату налогов и страховых взносов. Многие женщины стремятся не превышать лимит рабочих часов, и в конечном итоге это приводит к снижению годового дохода. Однако в последние годы в условиях ухудшения экономической ситуации снижается уровень заработной платы мужчин, и всё больше женщин, в том числе матерей-одиночек, идут на неполную занятость, чтобы обеспечить расходы на жизнь.

В условиях пандемии многие внештатные сотрудницы вне зависимости от количества часов потеряли работу и оказались в бедственной ситуации.

Судя по результатам исследования трудовых ресурсов, в июле 2020 года численность внештатных сотрудников сократилась до беспрецедентных размеров – на 1 310 000 человек (из которых 810 000 – женщины) по сравнению с июлем предыдущего года. По состоянию на октябрь показатель продолжает сокращаться на протяжении 8 месяцев. Наряду с этим в течение 5 месяцев наблюдается рост числа постоянных сотрудников. Это можно объяснить наличием государственных дотаций для предприятий, принимающих на работу в штат, однако аналогичные меры не смогли стабилизировать ситуацию в сфере непостоянного найма. Возможно, это связано со сложной процедурой подачи заявок на дотации.

Тем не менее, дотации для предприятий можно считать эффективной мерой, особенно в сфере услуг, где традиционно преобладает внештатная рабочая сила. В период мирового финансового кризиса после банкротства Lehman Brothers увольнение большого числа внештатных сотрудников вызвало общественную критику, поэтому наличие дотаций можно считать прогрессом. Однако если текущий кризис затянется, внештатным сотрудникам будет нелегко остаться на работе.

Пересмотренный Закон о трудоустройстве регламентировал устранение неравенства в уровне зарплаты, пособий и прочих условий труда. Однако он не затронул проблему неравенства гарантий занятости. Когда стоит вопрос о сокращении кадров ради выживания бизнеса, основные кандидаты на увольнение – это внештатные сотрудники, молодые штатные сотрудники-новички, а также люди среднего и старшего возраста. Предприятию приходится принимать решение о том, кто полезнее – работающая в течение 20 лет на неполный рабочий день женщина или новый штатный сотрудник. В каждой сфере есть свои особенности, однако в подобной ситуации неизбежно встанет вопрос – рациональна ли приоритетность штатных сотрудников?».

Нерешённая проблема очередей в детские сады

Многие цели по развитию трудоустройства женщин, провозглашённые кабинетом Абэ, ещё не достигнуты. Например, целевой показатель «30% женщин на руководящих должностях и среди политиков до 2020 года» был изменён на «как можно раньше до 2029 года». Решение проблемы очередей в детские учреждения до конца 2020 года также было отложено как минимум до конца 2021 года.

«Нехватка детских учреждений – проблема крупных городов. Это обусловлено в том числе высокими расходами на строительство и дефицит земли, но прежде всего – это дефицит кадров. Есть примеры, когда детский сад построен, но не может открыться из-за недобора воспитателей. Квалифицированных воспитателей много, но они не идут работать. Без улучшения условий труда решить проблему невозможно. Среди дошкольных учреждений растёт доля частного сектора, и это приводит к снижению уровня зарплаты воспитателей»

В условиях пандемии надеяться на прогресс реформы труда, включая устранение разницы в оплате труда штатных и внештатных сотрудников, сложно. Существует мнение, что увеличение числа предприятий, оперативно переходящих на удалённую работу, создаст женщинам условия для работы в домашней среде. Однако профессор Сюто не считает, что удалённая работа улучшит условия труда женщин. «Уровень внедрения удалённой работы зависит от отрасли и региона. Этот формат распространён преимущественно в ИТ-индустрии, а также среди мужчин на руководящих должностях и специалистов. Пандемия обострила проблему разделения обязанностей в семье. Увольнение внештатных сотрудников, безусловно, повлияло на численность работающих женщин, однако женщинам трудно работать на дому, когда дети сидят дома, потому что школы и детские сады закрыты».

Улучшение условий труда на базе общественной системы

«После пандемии в долгосрочной перспективе следует ожидать увеличения числа работающих женщин и внештатных сотрудников. И тогда нужно будет обратить внимание, какие виды неравенства между штатными и внештатными сотрудниками сочтут допустимыми, а какие будут устраняться», – отмечает профессор Сюто. «Я не питаю излишнего оптимизма касательно улучшения условий труда внештатных сотрудников. Без улучшения условий труда работников ключевых сфер надеяться на устраненйенеравенства между штатными и внештатными сотрудниками, а также мужчинами и женщинами, невозможно».

В апреле 2019 года Правительство Японии ввело новую визу «специальные навыки» (токутэй гино) с целью решения проблемы острого дефицита кадров с помощью иностранной рабочей силы в 14 отраслях, включая сферу долговременного ухода и сельское хозяйство.

«Решение проблемы нехватки рабочих рук без устранения её коренной причины, за счёт стабильного притока дешёвой рабочей силы в виде иностранных рабочих следует считать легкомысленным. Это может ликвидировать дефицит рабочих рук, но зафиксирует плохие условия труда. Необходимо в приоритетном порядке принимать меры для повышения уровня занятости женщин. Прежде всего следует улучшить условия труда в дошкольных учреждениях и сфере долговременного ухода, чтобы привлекать больше людей. Это повысит затраты в соответствующих сферах, однако нам необходимо сменить парадигму – не добиваться дешевизны любой ценой, а распределять бремя расходов на всё общество»

Фотография к заголовку: воспитатель дезинфицирует стол перед обедом (июнь 2020 года, детский сад «Мицукё тампопо», Йокогама, р-н Асахи, Kyodo)