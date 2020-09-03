Удалённую работу в Японии практикуют 30% компаний, правительство стремится довести этот показатель до 70%Общество
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Компания Tokyo Shoko Research в июле опубликовала результаты опроса, охватившего около 14 300 компаний по всей стране. Работу на дому и вообще удалённую работу на тот момент практиковало 31% респондентов, 26,8% ответили, что они временно практиковали, но вернулись к обычному режиму. Причину усматривают в неуверенности в надёжности управления информацией через Интернет и неподготовленности сотрудников. Не переходили на удалённую работу 42,2% компаний.
В районах городов, таких как Токио и Осака, количество новых случаев заражения продолжает расти, и с конца июля процент инфицированных с неизвестным путём заражения превысил 50%. Министр по делам оживления экономики Нисимура Ясутоси, ответственный за противодействие эпидемии, призвал деловой мир добиваться реализации цели перехода на удалённую работу 70% и более сотрудников.
Для перехода на удалённую работу необходимо внедрение пакетной системы для видеоконференций и управления бизнесом, а также реформа «мягкого аспекта» управления, включающего оценку персонала исходя из требований работы на дому. Однако малым и средним предприятиям, испытывающим недостаток системных инвестиций, где царит «традиционная» корпоративная культура, придётся нелегко. Опрос Tokyo Shoko Research показывает, что удалённую работу практикует 55,2% крупных компаний, и всего 26,1% малых и средних.
Фотография к заголовку: PIXTA
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