Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
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Сагамихара / Токио, 6 декабря (Jiji Press). Цуда Юити, руководитель проекта «Хаябуса-2», 6 декабря на пресс-конференции выразил радость в связи с тем, что капсула, которая должна содержать образцы песка с астероида Рюгу, успешно вернулась на Землю на следующий день после её отделения от беспилотного зонда 5 декабря.
«Я с нетерпением жду открытия капсулы», – сказал Цуда, работающий в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), на пресс-конференции в кампусе правительственного агентства в городе Сагамихара преф. Канагава. Капсула приземлилась рано утром 6 декабря в австралийской пустыне и была привезена в Японию командой JAXA в тот же день.
Первый зонд «Хаябуса», предшественник зонда «Хаябуса-2», столкнулся с множеством проблем во время своей миссии по доставке на Землю образцов грунта с астероида Итокава, миссия «Хаябуса-2» прошла относительно гладко. Цуда выразил удовлетворение хорошей работой сотрудников. «Хаябуса-2» путешествует около шести лет, пройдя в общей сложности около 5,2 миллиарда километров между Землей и Рюгу.
«Мы работали (над проектом «Хаябуса-2») шаг за шагом, осторожно принимая решения», основываясь на уроках проекта «Хаябуса». Цуда также сказал, что мечтал увидеть, как капсула возвращается на Землю, но никогда не думал, что будет настолько счастлив.
«Это была идеально проведённая миссия, – сказал о проекте «Хаябуса-2» Кунинака Хитоси, генеральный директор Института космоса и астронавтики JAXA. – Как руководитель института я строго инструктировал участников проекта, и они сами сработали очень красиво».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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