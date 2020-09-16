Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»

Новости

Токио, 15 сентября (Jiji Press). Беспилотный зонд «Хаябуса-2» будет исследовать астероид 1998KY26 после завершения своей текущей задачи по доставке на Землю капсулы с образцами песка с астероида Рюгу, как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Японский астероидный зонд должен достичь 1998KY26, который движется между Землёй и Марсом, в июле 2031 года. Этот астероид всего около 30 метров в диаметре, горазд меньше, чем 900-метровый Рюгу, и совершает оборот вокруг своей оси примерно за 10 минут (Рюгу – около 7 часов).

По сообщению JAXA, это будут первые наблюдения вблизи астероида диаметром менее 100 метров. Ожидается, что сравнение данных Рюгу и 1998KY26 приведёт к новым открытиям и поможет исследователям понять структуру пересекающих земную орбиту небесных тел.

После сброса капсулы на Землю в декабре этого года «Хаябуса-2» развернётся, используя земную гравитацию, чтобы направиться к 1998KY26 для своей следующей миссии. На пути к 1998KY26 «Хаябуса-2» проведёт наблюдения другого астероида, 2001CC21, пройдя рядом с ним в июле 2026 года. Зонд развернётся ещё дважды, в декабре 2027 и июне 2028 года, после чего достигнет 1998KY26.

«Хаябуса-2» будет проводить наблюдения 1998KY26 вблизи от его поверхности, и также может попробовать совершить контакт с ним.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме