Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
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Токио, 15 сентября (Jiji Press). Беспилотный зонд «Хаябуса-2» будет исследовать астероид 1998KY26 после завершения своей текущей задачи по доставке на Землю капсулы с образцами песка с астероида Рюгу, как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Японский астероидный зонд должен достичь 1998KY26, который движется между Землёй и Марсом, в июле 2031 года. Этот астероид всего около 30 метров в диаметре, горазд меньше, чем 900-метровый Рюгу, и совершает оборот вокруг своей оси примерно за 10 минут (Рюгу – около 7 часов).
По сообщению JAXA, это будут первые наблюдения вблизи астероида диаметром менее 100 метров. Ожидается, что сравнение данных Рюгу и 1998KY26 приведёт к новым открытиям и поможет исследователям понять структуру пересекающих земную орбиту небесных тел.
После сброса капсулы на Землю в декабре этого года «Хаябуса-2» развернётся, используя земную гравитацию, чтобы направиться к 1998KY26 для своей следующей миссии. На пути к 1998KY26 «Хаябуса-2» проведёт наблюдения другого астероида, 2001CC21, пройдя рядом с ним в июле 2026 года. Зонд развернётся ещё дважды, в декабре 2027 и июне 2028 года, после чего достигнет 1998KY26.
«Хаябуса-2» будет проводить наблюдения 1998KY26 вблизи от его поверхности, и также может попробовать совершить контакт с ним.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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