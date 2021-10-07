В Японии будут разрабатывать способы производства продуктов питания в космосе для длительных полётов
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Токио, 6 октября (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства Японии стремится создать систему, с помощью которой можно будет стабильно производить в космосе продукты питания в рамках подготовки к длительным полётам для исследования Луны и Марса.
В 2021 финансовом году министерство предоставит финансовую поддержку в размере 310 миллионов йен консорциумам университетов, компаний и других организаций, исследующих и разрабатывающих такие системы.
Японское правительство также надеется использовать космические технологии для решения проблем на Земле, таких как нехватка продовольствия.
Этот проект является частью Стратегической программы ускорения исследований, разработок и использования космических технологий, которую возглавляет Кабинет министров.
Заявки на присоединение к программе уже подали шесть консорциумов. После рассмотрения 6 октября правительство должно решить, какой из них оно будет поддерживать.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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