Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед космическим путешествием

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МОСКВА (Рейтер). Для японского магната моды Маэдзавы Юсаку тренировки в невесомости перед запланированным на конец этого года полётом в космос не всегда проходили легко.

«За свои 45 лет я не испытывал ничего подобного. Сначала мне было трудно, – сказал он через переводчика на пресс-конференции в Подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где он появился вместе со своим помощником и российским космонавтом Александром Мисуркиным. – Я не мог контролировать движения рук и ног. Но когда я немного привык, это было очень приятно», – добавил он.

Мисуркин будет сопровождать космического туриста во время 12-дневного путешествия на российском космическом корабле «Союз», которое должно начаться 8 декабря.

Маэдзава планирует стать первым японским космическим туристом, посетившим Международную космическую станцию.

Он сказал, что перед полётом ему нужно было тренироваться несколько месяцев, и что до сих пор он не чувствовал страха или беспокойства.

«Я всё более воодушевлён», – сказал он.

(Репортаж Михаила Антонова, сценарий Марии Цветковой, перевод Nippon.com)



Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Маэдзава Юсаку и Хирано Ёдзо присутствуют на пресс-конференции перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по производству Хирано Ёдзо во главе с космонавтом Роскосмоса Александр Мисуркин примет участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года. REUTERS / Шамиль Жуматов / Pool



Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Маэдзава Юсаку и Хирано Ёдзо позируют во время тренировки перед экспедицией на Международную космическую станцию в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский предприниматель Маэдзава Юсаку и его помощник Хирано Ёдзо во главе с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным примут участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года. REUTERS / Шамиль Жуматов / Pool



Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Маэдзава Юсаку и Хирано Ёдзо на тренировке перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский предприниматель Маэдзава Юсаку и его помощник Хирано Ёдзо во главе с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным примут участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года. REUTERS / Шамиль Жуматов / Pool



Участник космического полета Маэдзава Юсаку на тренировке перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский предприниматель Маэдзава Юсаку и его помощник Хирано Ёдзо во главе с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным примут участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года. REUTERS / Шамиль Жуматов / Pool



Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета Маэдзава Юсаку и Хирано Ёдзо на тренировке перед экспедицией на Международную космическую станцию ​​в Звездном городке, Россия, 14 октября 2021 года. Японский предприниматель Маэдзава Юсаку и его помощник Хирано Ёдзо во главе с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным примут участие в миссии на Международную космическую станцию ​​(МКС), запланированную на 8 декабря 2021 года/ REUTERS / Шамиль Жуматов / Pool

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