Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед космическим путешествием
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МОСКВА (Рейтер). Для японского магната моды Маэдзавы Юсаку тренировки в невесомости перед запланированным на конец этого года полётом в космос не всегда проходили легко.
«За свои 45 лет я не испытывал ничего подобного. Сначала мне было трудно, – сказал он через переводчика на пресс-конференции в Подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где он появился вместе со своим помощником и российским космонавтом Александром Мисуркиным. – Я не мог контролировать движения рук и ног. Но когда я немного привык, это было очень приятно», – добавил он.
Мисуркин будет сопровождать космического туриста во время 12-дневного путешествия на российском космическом корабле «Союз», которое должно начаться 8 декабря.
Маэдзава планирует стать первым японским космическим туристом, посетившим Международную космическую станцию.
Он сказал, что перед полётом ему нужно было тренироваться несколько месяцев, и что до сих пор он не чувствовал страха или беспокойства.
«Я всё более воодушевлён», – сказал он.
(Репортаж Михаила Антонова, сценарий Марии Цветковой, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Нажмите, чтобы увидеть ограничения:
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
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