В Японии успешно запустили ракету «Эпсилон-5» с девятью спутниками
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Кимоцуки, префектура Кагосима, 9 ноября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило свою пятую твердотопливную ракету класса Epsilon с девятью небольшими спутниками.
Ракета была запущена в 9:55 из космического центра JAXA Утиноура в городе Кимоцуки в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
Первоначально JAXA планировало запустить ракету «Эпсилон-5» 1 октября, но отменило пуск незадолго до запланированного времени старта из-за сбоя в наземном радиолокационном оборудовании. Затем запуск дважды откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.
Ракета длиной 26 метров и массой 96 тонн вывела на орбиту около 570 километров над Землей быстрый инновационный демонстрационный спутник полезной нагрузки-2, или RAISE-2 примерно через 50 минут после старта. Остальные восемь спутников были выпущены позже. Ранее все четыре предыдущие ракеты «Эпсилон» были также успешно запущены.
RAISE-2 содержит детали и оборудование, разработанные такими организациями, как Mitsubishi Electric Corp. и Университет Тохоку, чтобы проверить, смогут ли они работать в космосе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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