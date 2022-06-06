В образцах, собранных на астероиде Рюгу, обнаружены аминокислоты
НовостиНаука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 июня (Jiji Press). Аминокислоты, строительные блоки жизни на Земле, были обнаружены в образцах грунта, доставленных с астероида Рюгу в 2020 году после того, как их собрал японский исследовательский зонд «Хаябуса-2», сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
По словам источников, при первоначальном анализе образцов группой исследователей из японских и зарубежных университетов и исследовательских институтов были обнаружены более 20 типов аминокислот.
Аминокислоты, ранее обнаруженные в метеоритах, упавших на Землю, впервые были обнаружены в образцах, привезенных из-за пределов планеты.
Ожидается, что результаты опишут в исследовательской статье, которая будет опубликована в ближайшее время, сообщили источники.
Одна из теорий происхождения жизни поддерживает идею о том, что она зародилась на Земле, а другая предполагает, что она была занесена откуда-то из космоса с метеоритами или другим образом. Последние данные подтверждают вторую теорию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии анализируют образцы с астероида Рюгу, доставленные зондом «Хаябуса-2»
- Японские разработчики в 2023 финансовом году выведут на орбиту деревянный спутник
- В Японии успешно запустили ракету «Эпсилон-5» с девятью спутниками
- В Японии будут разрабатывать способы производства продуктов питания в космосе для длительных полётов
- Японский миллиардер Маэдзава тренируется в России перед космическим путешествием
- Маэдзава в декабре станет первым японским космическим туристом
- Японский миллиардер Маэдзава ищет спутников для полёта к Луне
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Выбраны два астероида для изучения зондом «Хаябуса-2» на его пути к Земле после взятия проб на астероиде Рюгу
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей