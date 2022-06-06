В образцах, собранных на астероиде Рюгу, обнаружены аминокислоты

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Токио, 6 июня (Jiji Press). Аминокислоты, строительные блоки жизни на Земле, были обнаружены в образцах грунта, доставленных с астероида Рюгу в 2020 году после того, как их собрал японский исследовательский зонд «Хаябуса-2», сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, при первоначальном анализе образцов группой исследователей из японских и зарубежных университетов и исследовательских институтов были обнаружены более 20 типов аминокислот.

Аминокислоты, ранее обнаруженные в метеоритах, упавших на Землю, впервые были обнаружены в образцах, привезенных из-за пределов планеты.

Ожидается, что результаты опишут в исследовательской статье, которая будет опубликована в ближайшее время, сообщили источники.

Одна из теорий происхождения жизни поддерживает идею о том, что она зародилась на Земле, а другая предполагает, что она была занесена откуда-то из космоса с метеоритами или другим образом. Последние данные подтверждают вторую теорию.

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