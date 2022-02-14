В Японии анализируют образцы с астероида Рюгу, доставленные зондом «Хаябуса-2»

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Токио, 11 февраля (Jiji Press). Камни и песок, доставленные исследовательским зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу, являются «репрезентативным образцом» астероида, заявила японская группа исследователей.

Группа, в которую входят исследователи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Токийского университета, опубликовала данные в четверг в американском журнале Science.

«Хаябуса-2» дважды контактировал с Рюгу – в феврале 2019 года и в июле того же года, и собрал образцы астероида. Всего в капсуле, доставленной на Землю в декабре 2020 года, находилось 5,4 грамма камней и песка.

Группа провела подробный анализ изображений материалов Рюгу, сделанных во время посадки Hayabusa2 на астероид, и определила формы 67 предметов, включая камни.

Она также сравнила характеристики собранных образцов с характеристиками камней и песка на ряде изображений, сделанных во многих местах на Рюгу аппаратом «Минерва-II», отправленным с зонда «Хаябуса-2» к астероиду в сентябре 2018 года.

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