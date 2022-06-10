Образцы, собранные на астероиде Рюгу, содержат глубинные материалы астероида
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Токио, 10 июня (Jiji Press). По словам группы исследователей, образцы песка и камня, доставленные на Землю с астероида Рюгу в 2020 году японским исследователем «Хаябуса-2», содержат подземные материалы астероида.
Команда, включающая Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Университет Окаямы, также заявила, что в образцах было обнаружено 23 типа аминокислот.
Результаты анализа образцов были опубликованы 10 июня в журнале Transactions of the Japan Academy.
Хотя аминокислоты были обнаружены в метеоритах, упавших на Землю в прошлом, существовала вероятность того, что кислоты попали в материал метеоритов на Земле.
Это первый случай, когда аминокислоты были обнаружены в образце, привезённом из-за пределов Земли. Открытие подтверждает теорию о том, что жизнь на Земле была занесена из космоса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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