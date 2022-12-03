Нервная анорексия у детей в Японии остаётся проблемой: стрессовые эффекты эпидемии нового коронавируса

Когда все носят маски, невозможно определить выражение лиц учителей и одноклассников, школьные мероприятия, которых дети ожидали с нетерпением, отменялись, запрещены разговоры во время перемен и школьных обедов. Эпидемия нового коронавируса стала сильным источником стресса для детей.

Опрос, проведенный Национальным центром детского здоровья и развития, расположенным в Токио, показал, что число пациентов с диагнозом нервной анорексии в возрасте до 20 лет остаётся высоким из-за эпидемии нового коронавируса. Нервная анорексия – это тип расстройства пищевого поведения, при котором у человека наблюдается недостаточный вес тела, связанный с неспособностью есть или рвотой после еды.

С апреля по май 2022 года центр провёл анкетирование в 30 медицинских учреждениях страны. Релевантные ответы о количестве пациентов, у которых заболевание было диагностировано при первом амбулаторном посещении, были получены от 24 учреждений.

В 2019 году нервная анорексия была диагностирована у 203 человек (18 мальчиков и 185 девочек). В 2020 финансовом году, когда началась эпидемия коронавируса, их число увеличилось в 1,6 раза до 318 (27 мальчиков, 291 девочка) и осталось на высоком уровне (323 чел.) в 2021 году (37 мальчиков и 286 девочек). Хотя количество релевантных ответов по годам различалось, такая же тенденция наблюдалась в отношении числа впервые госпитализированных пациентов с тем же заболеванием.

Из центра сообщают, что рост количества пациентов может быть связан со стрессом, вызванным изменениями жизненной среды, беспокойством по поводу заражения новым коронавирусом и сообщениями о диетах для предотвращения увеличения веса во время эпидемии. Центр призывает семьи и образовательные учреждения обращать внимание на аппетит и потерю веса у детей, а также обращаться за медицинской помощью до того, как ситуация станет серьёзной.

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