В условиях эпидемии коронавируса более 50% японских школьников чувствуют потерю интереса к учёбе: результаты исследования

Опрос учащихся младших, средних и старших классов показал, что доля респондентов, отмечающих потерю интереса к учёбе, за последние два года увеличилась, и в 2021 году превысила 50%. Вероятно, это следствие затянувшейся эпидемии нового коронавируса.

В ходе «Опроса родителей и детей о жизни и обучении детей за 2021 год», опубликованного Институтом социальных наук Токийского университета и Институтом образования Benesse, был задан вопрос о том, в какой степени соответствует ощущениям респондента утверждение «У меня не возникает желания учиться». В опросе участвовали учащиеся от 4 года начальной школы до3 класса школы старшей ступени, и количество ответов «Соответствует» и «В общем соответствует» выросло на 9,2% по сравнению с опросом 2019 года, достигнув уровня в 54,3%.

Доля отвечающих таким образом растёт с возрастом – так ответило около 40% учащихся начальной школы и 60% учащихся школ средней и старшей ступени. Особенно это заметно при сравнении результатов учащихся первых годов обучения средней и старшей ступени – 55,9% у учащихся 1 класса средней ступени, отмечен рост на 14,8% по сравнению с 41,1% в 6 классе младшей школы, и 65,2% у тех, кто учится на первом году обучения школы старшей ступени, рост на 6% по сравнению с 59,2% в 3 классе средней школы. Исходя из снижения мотивации к учёбе у учеников сразу после зачисления на следующую ступень, можно предполагать влияние эпидемии нового коронавируса.

Такой опрос проводится регулярно с 2015 года, он охватывает около 21 000 учащихся от 1 класса начальной школы до 3 класса школы старшей ступени, одно временно опрашивают и их родителей. В 2021 году он проводился с июля по сентябрь, а для выяснения влияния эпидемии особо проанализировали ответы от 10 000 учеников по каждому году с 2019 по 2021 годы, от 4 класса начальной школы до 3 класса школы старшей ступени.

При анализе обращали внимание на изменения в ответах одних и тех же детей, и заметили, что у 11,2% детей за три года с 2019 до 2021 год мотивация к обучению повысилась, у 25,8% – понизилась, а у 63,0% – не изменилась. У этих последних мотивация осталась высокой у 31,8%, низкой – у 31,2%.

Какие факторы обусловили рост или снижение учебной мотивации? По словам комментаторов Benesse, результаты за три года показывают, что дети, которые чувствуют, что они «поняли, как учиться», «получали удовольствие от уроков» и «более глубоко задумались о своем карьерном пути», с большей вероятностью будут более мотивированы учиться.

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