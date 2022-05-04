В условиях эпидемии коронавируса более 50% японских школьников чувствуют потерю интереса к учёбе: результаты исследования

В условиях эпидемии коронавируса более 50% японских школьников чувствуют потерю интереса к учёбе: результаты исследованияОбщество Образование
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В ходе «Опроса родителей и детей о жизни и обучении детей за 2021 год», опубликованного Институтом социальных наук Токийского университета и Институтом образования Benesse, был задан вопрос о том, в какой степени соответствует ощущениям респондента утверждение «У меня не возникает желания учиться». В опросе участвовали учащиеся от 4 года начальной школы до3 класса школы старшей ступени, и количество ответов «Соответствует» и «В общем соответствует» выросло на 9,2% по сравнению с опросом 2019 года, достигнув уровня в 54,3%.
Доля отвечающих таким образом растёт с возрастом – так ответило около 40% учащихся начальной школы и 60% учащихся школ средней и старшей ступени. Особенно это заметно при сравнении результатов учащихся первых годов обучения средней и старшей ступени – 55,9% у учащихся 1 класса средней ступени, отмечен рост на 14,8% по сравнению с 41,1% в 6 классе младшей школы, и 65,2% у тех, кто учится на первом году обучения школы старшей ступени, рост на 6% по сравнению с 59,2% в 3 классе средней школы. Исходя из снижения мотивации к учёбе у учеников сразу после зачисления на следующую ступень, можно предполагать влияние эпидемии нового коронавируса.
Такой опрос проводится регулярно с 2015 года, он охватывает около 21 000 учащихся от 1 класса начальной школы до 3 класса школы старшей ступени, одно временно опрашивают и их родителей. В 2021 году он проводился с июля по сентябрь, а для выяснения влияния эпидемии особо проанализировали ответы от 10 000 учеников по каждому году с 2019 по 2021 годы, от 4 класса начальной школы до 3 класса школы старшей ступени.
При анализе обращали внимание на изменения в ответах одних и тех же детей, и заметили, что у 11,2% детей за три года с 2019 до 2021 год мотивация к обучению повысилась, у 25,8% – понизилась, а у 63,0% – не изменилась. У этих последних мотивация осталась высокой у 31,8%, низкой – у 31,2%.
Какие факторы обусловили рост или снижение учебной мотивации? По словам комментаторов Benesse, результаты за три года показывают, что дети, которые чувствуют, что они «поняли, как учиться», «получали удовольствие от уроков» и «более глубоко задумались о своем карьерном пути», с большей вероятностью будут более мотивированы учиться.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- При каком уровне доходов японская молодёжь хотела бы вступать в брак, заводить детей и покупать дом?
- Снижение активности спортивных школьных клубов: результаты исследования Sasakawa Sports Foundation
- Образование в Японии от детского сада до конца старших классов может обходиться в 18,3 млн йен
- Система школьного образования в Японии
- Вступительные экзамены
- Японский школьный медкабинет: уникальный комплексный подход к решению проблем современных детей
- Японская система образования глазами директора средней школы
- Энергетический обед: японские школы анализируют и тренируют вкусовые рецепторы своих учеников
- Школьная форма