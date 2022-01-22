При каком уровне доходов японская молодёжь хотела бы вступать в брак, заводить детей и покупать дом?

Когда-то, ещё во времена экономики «мыльного пузыря», пользовались успехом мужчины с «тремя высокими» – то есть высокого роста, с высоким уровнем образования и высоким доходом. Люди «потерянной эпохи», родившиеся и выросшие после того, как экономический пузырь лопнул, похоже, смотрят на жизнь более реалистично и не стремятся вступать в гонку за всё больший достаток.

В ходе опроса, проведенного компанией SMBC Consumer Finance в декабре 2021 года для изучения восприятия денег у людей в возрасте от 20 до 29 лет (получено 1000 релевантных ответов), на вопрос о том, при каком годовом доходе домохозяйства люди хотели бы вступить в брак, 51,9% назвали суммы до 5 млн йен.

В ходе опроса 2020 года так ответило 47,9% респондентов, тогда большинство было готово вступить в брак при доходах до 6 млн йен, то есть планка дохода для вступления в брак понизилась.

Что касается годового дохода домохозяйства, при котором люди хотели бы завести первого ребёнка, то наиболее часто называли сумму в 5 миллионов йен (14,1%), а в целом у половины опрошенных (50,0%) она составляла до 6 миллионов йен. В ходе опроса 2020 года общее количество ответов с суммами до 6 миллионов йен составляло 47,9%, так что и в отношении рождения первого ребёнка барьер годового дохода снизился.

Похоже, что покупка своего жилья ассоциируется с ещё большими доходами, чем в первых двух случаях, но даже для этого большинство (57,9%) называет годовой доход до 8 миллионов йен – в опросе 2020 года в сумме такие ответы дало 48,9% опрошенных.

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