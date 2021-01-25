Чувствует ли молодёжь в Японии неравенство в образовании? Результаты опроса

Дети в семьях с низкими доходами могут не иметь возможности получить образование, которое позволит им найти стабильную работу в будущем, и утрата равенства образовательных возможностей может привести к порочному кругу бедности. Как молодые люди воспринимают проблему неравенства в образовании?

Опрос мнения 18-летних, проведенный фондом Nippon Foundation среди 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет, на этот раз затронул тему неравенства в образовании, которое, как опасаются, кризис коронавируса может усугубить. На вопрос, ощущают ли они неравенство в образовательных возможностях, 48,9% ответили утвердительно, и 51,1% – отрицательно. 18-летние стоят перед важным жизненным выбором – искать работу или продолжать образование. Чем обусловлено то, что половина из них не чувствует неравенства в образовании – благоприятной ситуацией у многих из них, или просто устойчивостью к стрессу?

На вопрос об обстоятельствах ощущения неравенства в образовании, те, кто его ощущали, особенно часто называли снижение доходов семьи из-за коронавируса, в результате чего они не могут продолжать образование, не взяв кредит на учёбу, т. н. «стипендию». Упоминали также и особенно благоприятные условия у учащихся в частных учебных заведениях, и разницу в уровне преподавания в крупных городах и в регионах. В связи с переходом на онлайн-обучение из-за коронавируса отмечали и различия между школами в проведении онлайн-уроков.

Когда просили выбрать одну основную причину неравенства в образовании из предложенных вариантов, 25,3% от общего числа назвали «финансовые возможности семьи», так отвечали чаще всего.

При этом в ответах наблюдалась большая разница между теми, кто ощущает, и теми, кто не ощущает разницу в образовании – первые указывали в качестве основной причины финансовые возможности семьи в 31,7% случаев, тогда как из второй группы так ответило только 19,2%, различие в ответах составило более 12 процентных пунктов. С другой стороны, 15,1% тех, которые этого не чувствуют, в качестве причины называли собственные усилия учащегося – им кажется, что неравное образование зависит от самого человека.

На вопрос «Как вы думаете, увеличится ли неравенство в образовании в будущем?» 51,2% ответили утвердительно, это намного больше, чем 9,3% отрицательных ответов. Особенно много, 67,1% утвердительных ответов дали те, кто ощущает неравенство, они обеспокоены будущим. С другой стороны, 49,5% тех, кто неравенство не чувствует, ответили «не знаю».

На вопрос о том, необходимо ли бороться с неравенством, 54,6% респондентов ответили утвердительно – в особенности много, 71,4%, так ответило тех, кто ощущает неравенство. В ходе опроса выяснился сильный разброс мнений по поводу ощущения неравенства, будущих перспектив и необходимости исправления ситуации.

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