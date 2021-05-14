Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски

«Андеркласс» – так в статье именуются лица с неполной и непостоянной занятостью (не считая неполной занятости в менеджменте и особых специалистов, а также подрабатывающих домохозяек). По причине непостоянной занятости работа у всех этих людей нестабильна, а доходы исключительно низкие. В настоящее время в Японии их насчитывается 9 млн человек – они составляют 14% всех трудящихся. Автор бьет тревогу: если не найти способ спасти этих людей, то у страны нет будущего.

От «всеобщего среднего класса» к обществу неравенства

В прошлом Японии была эпоха, когда страну называли обществом «тотального 100-миллионного среднего класса». Было это в 1970-1980-е годы. В статистике Организации экономического сотрудничества и развития отмечалось, что экономическое неравенство в Японии находится на минимальном уровне наряду со странами севера Европы. В ходе опросов общественного мнения правительством Японии приблизительно 90% жителей страны называли свой уровень жизни «средним». Впрочем, статистику тех времен вряд ли можно называть столь же точной, как сегодня: на самом деле, «90%» являются результатом, полученным путем суммирования процента людей, выбравших одну из трех серединных категорий из пяти: «верхний», «верхний средний», «середина среднего», «нижний средний» и «нижний», Иначе говоря, эта величина практически выглядит подогнанной. Тем не менее, благодаря сверхвысоким темпам экономического роста, которые продолжались порядка 15 лет с конца 1950-х годов, подавляющее большинство японцев, уровень жизни которых повышался, поверили в «общество всеобщего среднего класса численностью 100 миллионов».

Однако после этого в Японии происходит быстрое расширение экономического неравенства. Индекс Джини, который приближается к единице по мере роста экономического неравенства, достигнув минимальной величины в 0.349 в 1980 году, развернулся к росту, и в 2001 году он составил 0.498, а в 2016-м достиг 0.559. Неравенство в зависимости от профессии, неравенство в зависимости от величины предприятия, неравенство в зависимости от сферы производства и прочие – увеличиваются все виды. Процент бедности, который демонстрирует долю, занимаемую в общей численности населения людьми, находящимися в бедственном экономическом положении из-за низких доходов, также является в Японии вторым по величине среди стран-членов «Большой семерки». Таким образом Япония незаметно превратилась в то, что принято именовать «обществом неравенства». И сегодня многие японцы стали понимать, что теперь их страна – далеко не общество «ста миллионов середняков», что Япония – это «общество неравенства»(*1).

Два промежуточных класса между рабочими и капиталистами

В условиях продолжающегося расширения неравенства, японское общество огромного единого среднего класса все сильнее приобретало характер классового общества нового типа.

Капиталистическое общество, будучи изначально разделенным на классы, является обществом классовым. Современные социологи стали считать, что при этом в нем существуют четыре класса. Наиболее представительные из них – класс капиталистов и класс трудящихся. Класс капиталистов составляют акционеры, а также корпоративные руководители, которые занимаются организацией производства, а к классу трудящихся относятся те, кого класс капиталистов нанимает для выполнения работы.

Вместе с тем между двумя этими классами имеются еще два промежуточных класса. Первый – это «новый» средний класс, который занимает промежуточное положение между капиталистами и рабочими на предприятиях, осуществляя контроль над производством под руководством капиталистов, а также занимаясь техническими разработками. Еще один – это «старый» средний класс. К нему относятся самостоятельно занятые предприниматели, ведущие независимый бизнес, в том числе крестьяне, которые так же, как и капиталисты, ведут собственное дело, но при этом работают и сами, подобно классу трудящихся, и сочетают таким образом свойства и того, и другого класса. Поскольку такой класс капиталистическое общество порождало и прежде, его именуют «старым» средним классом.

Вместе все эти четыре класса естественным образом составляют экономический порядок, при котором на самом верху располагаются капиталисты, в самом низу – трудящиеся, а два вышеописанных средних класса занимают промежуточное положение между ними. Поэтому когда речь заходит о нижнем классе капиталистического общества, имеют в виду трудящихся. Это отнюдь не означает, что капиталисты платят трудящимся низкую заработную плату, едва позволяющую поддерживать существование. Почему? Потому что, не говоря уже о том, что управление предприятием требует, чтобы класс трудящихся был бодр и работал не только сегодня, но и завтра, необходимо, чтобы трудящиеся формировали благополучные семьи и растили детей, создавая следующее поколение своего класса. Поэтому с тех пор, когда в современную эпоху утвердилось по меньшей мере соблюдение основных прав человека, классу трудящихся гарантировалось отсутствие беспричинных увольнений и, насколько возможно, заработная плата, позволявшая нормально жить.

Колоссальная группа, возникшая после периода экономики «мыльного пузыря»: внештатные работники

Однако примерно с конца эпохи «экономики мыльного пузыря» внутри класса трудящихся началось расслоение. При благоприятной экономической конъюнктуре предприятиям необходимо увеличивать численность персонала. Но если нанимать человека в штат полноправных работников, то его будет невозможно будет уволить при ухудшении конъюнктуры. Поэтому предприятия стали нанимать молодежь, только что закончившую учебу в школах, в качестве трудящихся с непостояной занятостью. В то время эту молодежь называли фурита (фритер). Если до тех пор на условиях внештатной занятости нанимали по большей части замужних женщин, то теперь эту категорию трудящихся пополнили юноши и девушки.

И вот в начале 1990-х экономика «мыльного пузыря» лопнула и наступил кризис, вызванный этим явлением. Предприятия сократили прием на работу, и теперь то, что молодежь, только что окончившую учебу, нанимали не в качестве полноправных штатных сотрудников, а внештатными работниками, стало восприниматься как нечто естественное. В особенности быстро этот процесс развивался со второй половины 1990-х, и только что окончившей учебу молодежи стало просто невозможно устроиться в постоянный штатный персонал. Это время прозвали «ледниковым периодом трудоустройства», породившим соответственно «поколение ледникового периода трудоустройства». Так с 1999 по 2004 год, когда ситуация с наймом была наиболее суровой, выпускники – нынешние люди в возрасте около 40 лет, оказались в наихудшем положении и стали поколением, на котором проблемы ледникового периода трудоустройства отразились в наиболее сконцентрированном виде.

В странах Северной Америки и Европы ситуацию, когда выпускники не могут найти работу, решительно невозможно назвать чем-то необычайным. Но в Японии такое положение возникло впервые после восстановления от последствий ее участия во Второй мировой войне на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. Между тем поскольку для японских предприятий традиционно было совершенно естественно ограничиваться наймом только свежих выпускников, уже по прошествии нескольких месяцев после окончания учебы на работу они принимали крайне мало. Поэтому поколение «ледникового периода трудоустройства» в большинстве случаев так и не смогло устроиться на постоянную штатную занятость и было вынуждено продолжать трудиться на условиях низкооплачиваемого внештатного трудоустройства.

Такое положение продолжается вот уже 30 лет вплоть до сегодняшнего дня. Окончившим учебные заведения в период «мыльного пузыря» уже за 50 лет. Таким образом в Японии многие люди в возрасте от молодежи до средне- и старшего возраста, вливаясь в мейнстрим общества, сформировали колоссальную группу трудящихся на условиях внештатного трудоустройства.

Почти четверть класса трудящихся

Безусловно, эти люди относятся к классу трудящихся. Но их удел – получать только низкую зарплату, которой едва хватает на то, чтобы сводить концы с концами. По этой причине им сложно жениться и выходить замуж, а растить детей и вовсе оказывается крайне затруднительно. В какой-то мере легче приходится женщинам-внештатным работницам, именуемым женами на подработках, поскольку зарабатывает муж. Но у юношей и бывших юношей, попавших во внештатные работники после периода «мыльного пузыря», этого нет. Таким образом в Японии оказалось сформировано новое, огромное дно нижнего класса. Всех этих людей, работающих на условиях внештатной занятости (не считая подрабатывающих жен), все чаще называют «андерклассом» – социальным дном класса трудящихся. В англоязычной среде слово «андеркласс» зачастую употребляется для обозначения главным образом малообеспеченных национальных меньшинств и используется в дискриминационном контексте, однако в данной статье, никоим образом не подразумевая такого значения, оно задействовано для того, чтобы обозначить малообеспеченный слой населения, существующий за счет нестабильной и низкооплачиваемой работы.

Какова численность андеркласса? Рассмотрим приведенную ниже гистограмму. Она демонстрирует изменение численности класса трудящихся на условиях внештатной занятости (за исключением менеджеров и узких специалистов) с 1992 по 2017 год. В 1992 году численность внештатных трудящихся составляла 9 млн 920 тыс. человек, однако в результате быстрого роста в 2017 году она уже достигла 17 млн 390 тыс. При этом если в 1992 году 60% внештатного персонала составляли подрабатывающие домохозяйки, то уже в 2002 году их доля стала меньше половины, то есть преобладающим стал андеркласс в чистом виде. В 2012 году численность этого подкласса составила 9 млн 290 тыс. человек, и несмотря на небольшое снижение до 9 млн 130 тыс., в 2017 году, это огромная сила, которая составляет 14,4% всего работающего населения и формирует почти четверть рабочего класса.

Кроме того, имеются ближайшие соседи андеркласса – безработные и незанятые. Если исключить пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, а также домохозяек, то их количество составит порядка 3 млн. Суммирование этих двух величин позволяет заключить, что численность социального дна в широком смысле составляет в Японии целых 12 млн человек.

Приведенные ниже гистограммы представляют сравнение экономического состояния, жизненных условий, а также самосознания андеркласса и других классов. При этом наличествующие в андерклассе лица в возрасте 60 лет и старше, которые получают доход в виде пенсии, в подсчет не включены.

Все это рассчитано исходя из проводимого японскими социологами один раз в десять лет «Общенационального опроса социальных классов и социальной динамики (Опрос SSM)».

Годовой персональный доход представителя андеркласса составляет всего 1 млн 860 тыс. йен, а доход домохозяйства не превышает 3 млн 430 тыс. йен.

Фактически процент бедности достигает 38,7%.

Доля домохозяйств, у которых нет совершенно никакого капитала – ни накоплений, ни принадлежащего им жилья и т. п. – тоже достигает 31,5

Поражает то, что при этом 66,4% мужчин и 56,1% женщин андеркласса никогда не состояли в браке.

Удовлетворенность работой и жизнью у них заметно ниже; среди них меньше всего тех, кто чувствует себя счастливым.

Доля тех, кто испытывает сильную тревогу о том, как жить в будущем, превышает 40%.

Между тем 20% испытывают депрессию или имеют заболевания психики. В гистограмме этого не отражено, но если рассмотреть мужчин в возрасте от 20 до 30 лет из числа тех, кто принадлежит к андерклассу, то становится заметно, что там данный показатель достигает 44%, иначе говоря, психически эти люди загнаны в угол. Категорию обильно пополняет молодежь, превратившаяся в «трудовых беженцев» из-за воздействия пандемии коронавируса.

Прежде всего – повысить минимальную оплату труда!

Таков колоссальный уровень распространенности проблем, связанных с бедностью, разочарования и депрессии, до которого Япония дошла примерно за три последних десятилетия. Между тем сегодня, в разгар пандемии коронавируса, под угрозой оказывается в первую очередь трудоустройство внештатных работников. Не остается ничего иного, кроме как признать, что до тех пор, пока не будут устранены тяготы и тревоги всех этих людей, пока мы не станем обществом, в котором любой человек сможет спокойно жить, создавать семью и растить детей, Японию ждет мрачное будущее. Одними лишь собственными усилиями вырваться из андеркласса крайне затруднительно. С учетом перспектив, меры требуется принимать в срочном порядке. Непременно необходимо выправить неравенство между штатными и внештатными работниками и обеспечить серьезное повышение минимальной оплаты труда.

В странах Европейского Союза, где законодательно запрещено неравенство между различными формами трудоустройства, имеются примеры, когда государства в порядке возмещения за нестабильный характер трудоустройства устанавливают более высокую почасовую ставку для работников на условиях внештатной занятости. Между тем в Японии режим дискриминации по форме трудоустройства фактически остается без внимания. Если в последние годы и принимаются какие-то меры, то пока их совершенно недостаточно.

Кроме того, минимальная ставка почасовой оплаты труда составляет в Японии всего лишь 902 йены, что значительно ниже, чем в странах Европейского Союза. В Соединенных Штатах минимальная почасовая ставка оплаты невысока (7,25 доллара, или примерно 767 йен), но многие штаты устанавливают ее на более высоком уровне, и в последние годы наблюдается улучшение ситуации, а во Флориде и ряде других штатов идет работа с тем, чтобы за следующие пять лет поднять эту ставку до 15 долларов (около 1600 йен). С учетом высоких цен в Японии необходимо повысить ставку как минимум до 1200 йен, а в конечном счете довести ее примерно до 1500 йен. Осуществить единовременный переход от внештатной занятости к штатной, вероятно, будет затруднительно, но реализация такого рода мер могла бы позволить тем, кто трудится на условиях непостоянной занятости зарабатывать себе на жизнь, а семейным парам, где работают оба супруга, это дало бы возможность растить детей.

Но нынешняя политическая власть относится к таким мерам отрицательно. Быть может, наиболее действенным курсом для японского общества с целью избежать дальнейшего следования по пути обеднения стала бы реализация смены политической власти на ту, которая будет активно стремиться сократить неравенство и преодолеть бедность.

Фотография к заголовку: Наводненное студентами место проведения конференции по поиску работы для будущих выпускников во времена «ледникового периода трудоустройства», Токио, Ариакэ, выставочный комплекс Tokyo Big Sight (Снимок сделан 14 марта 2000 года. «Ёмиури симбун»/Aflo)

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