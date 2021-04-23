Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Японское правительство решило, что запасы продуктов питания, у которых вскоре истекает срок годности, будут предоставлены нуждающимся людям.

Продукты, срок годности которых истекает в течение двух месяцев, будут отправлены в такие организации, как продуктовые банки, а также детские кафе, предлагающие бесплатное или недорогое питание.

Этот шаг направлен на сокращение пищевых отходов и помощь бедным в более сложных ситуациях на фоне последствий коронавируса.

Каждое правительственное министерство или агентство хранит запас продуктов питания на случай стихийного бедствия. Ежегодно около 200 000 единиц выбрасываются для замены на новые.

Уже в мае министерство сельского хозяйства планирует запустить вебсайт, где будет размещать информацию о продуктах питания, которые могут предоставить министерства и ведомства.

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