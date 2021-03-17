В Японии готовят новые меры поддержки нуждающихся

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло ряд чрезвычайных мер для финансовой поддержки людей, испытывающих экономические трудности в условиях кризиса, вызванного новым коронавирусом, и предотвращения их оторванности от общества и изоляции.

Пакет, принятый на заседании соответствующих министров кабинета министров, включает новую программу, в соответствии с которой домохозяйства с низким доходом и детьми получат 50 000 йен наличными на каждого ребенка. В настоящее время действует второе чрезвычайное положение, объявленное правительством в связи с эпидемией. В некоторых префектурах, включая Токио, оно привело к ухудшению ситуации с занятостью.

Пакет также включает расширение субсидий для некоммерческих организаций, которые управляют кафетериями «детские столовые» (кодомо сёкудо), предлагающими бесплатное питание нуждающимся детям, и другим группам, работающим, чтобы помочь людям, попавшим в беду.

Для реализации этих мер правительство использует резервные фонды на сумму более 500 миллиардов йен.

«Мы полностью поддержим людей, которым не могли в должной мере помочь», – сказал на встрече премьер-министр Суга Ёсихидэ.

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