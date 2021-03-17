В Японии готовят новые меры поддержки нуждающихся
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло ряд чрезвычайных мер для финансовой поддержки людей, испытывающих экономические трудности в условиях кризиса, вызванного новым коронавирусом, и предотвращения их оторванности от общества и изоляции.
Пакет, принятый на заседании соответствующих министров кабинета министров, включает новую программу, в соответствии с которой домохозяйства с низким доходом и детьми получат 50 000 йен наличными на каждого ребенка. В настоящее время действует второе чрезвычайное положение, объявленное правительством в связи с эпидемией. В некоторых префектурах, включая Токио, оно привело к ухудшению ситуации с занятостью.
Пакет также включает расширение субсидий для некоммерческих организаций, которые управляют кафетериями «детские столовые» (кодомо сёкудо), предлагающими бесплатное питание нуждающимся детям, и другим группам, работающим, чтобы помочь людям, попавшим в беду.
Для реализации этих мер правительство использует резервные фонды на сумму более 500 миллиардов йен.
«Мы полностью поддержим людей, которым не могли в должной мере помочь», – сказал на встрече премьер-министр Суга Ёсихидэ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Столовые для детей «Кодомо-сёкудо» – лекарство от бедности и одиночества
- В Японии создают всё больше бесплатных или почти бесплатных столовых для детей
- Коронавирус и одинокие матери: потеря работы, доходов и «беспомощность» в режиме чрезвычайной ситуации
- Мать-одиночка в Японии
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- Влияние эпидемии на продажи различных товаров: нужна ли помада, если носить маску?
- Партнеры по правящей коалиции спорили о выдаче наличных в связи с кризисом, вызванным COVID-19
- Депутаты Парламента Японии утвердили закон о снижении своего жалованья: в течение года все они будут получать на 20% меньше
- В Японии некоторые бездомные не могут получить государственные выплаты, связанные с коронавирусом
- Иностранные рабочие, столкнувшиеся с проблемой коронавируса, ищут выход
- В Японии нуждающимся студентам, в том числе иностранцам, а также аспирантам выплатят до 200 000 йен
- Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляется
- В Японии из-за коронавируса обанкротилось 500 компаний, больше всего банкротств в сфере общественного питания
- Япония поможет ресторанам установить вентиляционные системы, необходимые в условиях эпидемии
- Притеснения матерей в Японии: понижение в должности и увольнения
- Количество работающих на непостоянной основе в Японии по-прежнему остаётся высоким