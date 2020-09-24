Иностранные рабочие, столкнувшиеся с проблемой коронавируса, ищут выход
НовостиОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нисио, префектура Айти, 23 сентября (Jiji Press) - Все большее число иностранных работников, находящихся в Японии в основном по срочным трудовым договорам и оставшихся без работы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, взывают о помощи.
В результате пандемии по состоянию на конец августа было ликвидировано более 50 000 рабочих мест и ситуация с занятостью работников из других стран продолжает ухудшаться.
Спровоцированное пандемией падение продаж автомобилей привело к резкому уменьшению количества заказов, из-за чего в префектуре Айти, где сконцентрирована японская автомобильная промышленность, серьезно пострадали поставщики автозапчастей. В результате предприятия начали расторгать контракты с иностранными гражданами, что особенно сильно ударило по бразильцам.
Эта префектура, расположенная в центральной части Японии, занимает второе место в стране по количеству иностранного населения после Токио. По состоянию на конец 2019 года здесь, в частности, проживало около 62 000 граждан Бразилии, что составляет треть бразильцев, живущих в Японии.
На ухудшение ситуации с занятостью также повлияли торговые споры между США и Китаем. Для ведения коллективных переговоров со своими работодателями почти 100 работников, основную часть которых составили иностранцы, вступили в профсоюзную организацию Nagoya Fureai Union за последний год.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии из-за коронавируса обанкротилось 500 компаний, больше всего банкротств в сфере общественного питания
- Первое банкротство в Японии из-за коронавируса
- В Японии из-за коронавируса потеряли работу либо временно отстранены 50 000 человек, за месяц их количество выросло на 10 000 человек
- Сколько можно продержаться без покупателей? Малые и средние предприятия: опасная борьба с коронавирусом и временем
- Японский авиаперевозчик ANA даёт временный отпуск 6400 бортпроводникам в связи с сокращением количества рейсов
- В Японии в условиях коронавируса меньше ощущается нехватка рабочих рук
- Старение населения и рост зависимости Японии от иностранной рабочей силы
- Около 40% иностранцев в Японии сталкивались с отказами при поисках жилья: считать ли это дискриминацией
- Впечатления иностранных работников от работы в Японии
- Япония открывает границы для трудовых мигрантов
- Способы выживания личности в японской общине