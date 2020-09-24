Иностранные рабочие, столкнувшиеся с проблемой коронавируса, ищут выход

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Нисио, префектура Айти, 23 сентября (Jiji Press) - Все большее число иностранных работников, находящихся в Японии в основном по срочным трудовым договорам и оставшихся без работы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, взывают о помощи.

В результате пандемии по состоянию на конец августа было ликвидировано более 50 000 рабочих мест и ситуация с занятостью работников из других стран продолжает ухудшаться.

Спровоцированное пандемией падение продаж автомобилей привело к резкому уменьшению количества заказов, из-за чего в префектуре Айти, где сконцентрирована японская автомобильная промышленность, серьезно пострадали поставщики автозапчастей. В результате предприятия начали расторгать контракты с иностранными гражданами, что особенно сильно ударило по бразильцам.

Эта префектура, расположенная в центральной части Японии, занимает второе место в стране по количеству иностранного населения после Токио. По состоянию на конец 2019 года здесь, в частности, проживало около 62 000 граждан Бразилии, что составляет треть бразильцев, живущих в Японии.

На ухудшение ситуации с занятостью также повлияли торговые споры между США и Китаем. Для ведения коллективных переговоров со своими работодателями почти 100 работников, основную часть которых составили иностранцы, вступили в профсоюзную организацию Nagoya Fureai Union за последний год.

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