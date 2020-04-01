Японский авиаперевозчик ANA даёт временный отпуск 6400 бортпроводникам в связи с сокращением количества рейсов
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Компания All Nippon Airways договорилась с профсоюзом о временном отпуске 6400 бортпроводников, поскольку эта авиакомпания вынуждена существенно сократить количество рейсов из-за снижения спроса в условиях пандемии коронавируса.
Отпуск предоставят около 70% всего состава бортпроводников ANA. Программа отпусков будет действовать в течение одного года с 1 апреля.
Цель этих мер ANA Holdings Inc. – сокращение затрат на рабочую силу и другие расходы в сотни миллионов йен в месяц.
Каждый бортпроводник будет брать от трёх до пяти выходных в месяц в дни, указанные авиакомпанией, получая надбавки от компании. ANA подаст заявку на государственную программу субсидий для корректировки занятости персонала.
В апреле ANA планирует отменить 80% своих международных рейсов и 30% внутренних рейсов в связи с падением спроса, вызванным вирусным кризисом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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