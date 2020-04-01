Японский авиаперевозчик ANA даёт временный отпуск 6400 бортпроводникам в связи с сокращением количества рейсов

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 31 марта (Jiji Press). Компания All Nippon Airways договорилась с профсоюзом о временном отпуске 6400 бортпроводников, поскольку эта авиакомпания вынуждена существенно сократить количество рейсов из-за снижения спроса в условиях пандемии коронавируса.

Отпуск предоставят около 70% всего состава бортпроводников ANA. Программа отпусков будет действовать в течение одного года с 1 апреля.

Цель этих мер ANA Holdings Inc. – сокращение затрат на рабочую силу и другие расходы в сотни миллионов йен в месяц.

Каждый бортпроводник будет брать от трёх до пяти выходных в месяц в дни, указанные авиакомпанией, получая надбавки от компании. ANA подаст заявку на государственную программу субсидий для корректировки занятости персонала.

В апреле ANA планирует отменить 80% своих международных рейсов и 30% внутренних рейсов в связи с падением спроса, вызванным вирусным кризисом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Jiji Press коронавирус