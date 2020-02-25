Первое банкротство в Японии из-за коронавируса
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Токио, 25 февраля (Jiji Press) - Гостиница в центральной Японии собирается объявить о банкротстве из-за сокращения числа клиентов в условиях вспышки нового коронавируса, сообщают представители кредитного агентства Tokyo Shoko Research Ltd.
По словам государственных служащих, это станет первым банкротством в стране из-за последствий вирусной вспышки.
Заявление о банкротстве отеля «Фудзимисо» в городе Гамагори в префектуре Аёти будет подано в филиал Нагойского окружного суда в городе Тоёхаси, сообщили чиновники.
В «Фудзимисо», который в последние годы в основном фокусировался на привлечении туристов из Китая, с января начали отмечать ряд отмен бронирований групп китайских туристов на фоне вирусной вспышки, возникшей в Китае, отметили официальные лица.
Компания «Фудзимисо» была основана в феврале 1956 года, она имеет капитал в 96 миллионов йен. По словам чиновников, сейчас расследуется сумма его финансовых обязательств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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