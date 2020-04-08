Сколько можно продержаться без покупателей? Малые и средние предприятия: опасная борьба с коронавирусом и временем

В условиях растущей опасности коронавирусной инфекции из-за прекращения передвижения людей и вещей экономическая ситуация быстро ухудшается. От снижения продаж страдают многие предприятия, но особенно падение денежного оборота тревожит малые и средние предприятия, у которых невелик объем «сбережений». В ситуации, когда ничто не даёт намёка, когда будет покончено с инфекцией, руководители таких предприятий крайне встревожены. Мы убедились в этом в токийском районе Ота, где сосредоточено множество предприятий малого и среднего бизнеса.

«Крайне тревожно»

Я помню, как в марте, когда стало происходить быстрое распространение коронавирусной инфекции, малые и средние предприятия, столкнувшись с падением продаж, с беспокойством ожидали, когда придёт время платить по счетам – платить сотрудникам зарплаты и т. д. Поскольку, как утверждают, у малых и средних предприятий располагаемый объём наличных и других денежных средств составляет от силы полторы месячных выручки (по данным компании по изучению кредитоспособности Tokyo Shoko Research), государственные и местные органы власти начали помогать в поддержании необходимых оборотных средств. Заметим, что у многих предприятий на март приходится окончание отчётного года, и спрос на капитал особенно велик, так что привлечь средства в этот период неминуемо оказывается сложнее.

В столичном районе Ота власти считают, что поддержка малых и средних предприятий «является наиболее приоритетной задачей», и с 9 марта местная администрация начала предоставлять средства в особом порядке (максимальная сумма ссуды составляет 5 млн йен). Администрация района оплачивает проценты по ссужаемым средствам, так что фактически деньги достаются предприятиям по нулевой ставке. Режим возврата тоже льготный: после периода отсрочки платежей продолжительностью до полугода средства необходимо полностью вернуть за трёхлетний срок.



Стойка консультаций по ссудам, предоставляемым в особом порядке, Камата, столичный район Ота

Владелец химчистки Танака Юдзи (имя изменено) в третьей декаде марта вместе с женой пришёл на консультацию по получению ссуды в особом порядке в Индастриал-плазе района Ота. Мартовские продажи упали на 30-40% относительно того же месяца в прошлом году. В поисках оборотных средств он подал заявку на ссуду от районной администрации. Заявка была одобрена сразу же на месте.

В этом месяце жителей убеждают сидеть по домам. «Поразительно, насколько люди перестали пользоваться выходной одеждой. Многие теперь работают удалённо, так что офисные костюмы тоже совсем не носят, – замечает Танака, – в сравнении с прошлым годом сакура расцвела раньше, и в принципе, в смену сезона спрос должен быть такой, что не до отдыха. В обычные годы не удавалось управиться с работой без сверхурочных, а сейчас мы заканчиваем в два-три часа дня», – сокрушается он.

Сезон смены гардероба – с начала весны и до начала периода «сливовых дождей» – самое время трудиться и зарабатывать. Как компенсировать в другое время дефицит, возникший в этот период – от этого зависит само существование. Хотя за счёт специальной ссуды средства изыскать удалось, Танака не скрывает: «Нам очень тревожно».

Въездной туризм и промышленное производство

В столичном районе Ота, где находится аэропорт Ханэда, высок спрос на обслуживание приезжающих в Японию иностранных туристов, однако нынешние невзгоды сказываются и на нём. Ёсии Коити (имя тоже изменено), владелец антикварной лавки, торгующей старинными роскошными часами – тоже один из тех, кто пришёл проконсультироваться о получении особой ссуды от районной администрации. «Спрос на товар со стороны приезжих из Китая и других стран практически рухнул», – говорит он. В отсутствие покупателей цены падают, и желающих продать часы, у которых можно закупить товар, тоже не находится. «Так не поторгуешь», – констатирует Ёсии.

Судзуки Тайти (имя изменено), владелец бара в испанском стиле возле аэропорта, почувствовал неладное ещё в феврале. Европейские и американские туристы – основная клиентура – «совсем исчезли». Это произошло примерно в те дни, когда не только японские, но и зарубежные СМИ день за днём сообщали о том, как растёт число заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess. Хотя сейчас бару удаётся сводить концы с концами благодаря завсегдатаям из местных жителей, по сравнению с прошлым годом февральские продажи упали на 30%.

С самого открытия пункта консультаций об особых ссудах от посетителей нет отбоя. Как сообщили в Секции развития промышленности районной администрации, за десять дней решение о предоставлении средств было принято по 102 обращениям. Если с самого начала было много обращений от предприятий розничной торговли и общественного питания, которые первыми пострадали оттого, что люди стали меньше выходить из дома, то в последние дни обращается всё больше производственных предприятий, уже составляющих почти 30% в общем потоке. По данным Tokyo Shoko Research, малые и средние предприятия по всей стране заметно страдают от невозможности выпускать продукцию из-за сбоев производства на промышленных площадках в Китае, препятствующих закупкам сырья и комплектующих.

Борьба со временем

И вирус, и проблемы медицины рано или поздно отступят, передвижение людей и вещей неминуемо возобновится. Но пока совершенно неясно, когда же придёт это желанное время. В условиях, когда совет экспертов по борьбе с коронавирусом бьёт тревогу, опасаясь взрывоопасного распространения в столице и её окрестностях, правительство в масштабах всей страны продолжает требовать осторожного подхода к проведению мероприятий, а в пяти префектурах, включая столичную, призывает людей воздерживаться от выхода из дома. Удастся ли вообще пережить эту невзгоду предприятиям малого и среднего бизнеса? В ответах руководителей на этот вопрос сквозит пессимизм.

Владелец химчистки Танака ограничивается кратким: «Хорошо, если всё уляжется месяца за два – в апреле-мае, но ведь ситуация с распространением такая, что пока совсем неясно, когда всё успокоится». Если люди будут и дальше ограничены в своих действиях, то сезон смены гардероба к началу «сливовых дождей» будет упущен полностью. «Может быть, в этом бизнесе нас станет наполовину меньше», – мрачно констатирует он.

У Ёсимото Хироси (имя изменено), хозяина бара рядом с железнодорожной станцией Камата, практически обезлюдевшей по вечерам, в марте продажи сократились наполовину. По опыту кризиса 2008 года после банкротства Lehman Brothers, он с болью замечает: «В общепите, не считая завсегдатаев, период, через который посетители начинают возвращаться вновь, очень долгий». Вот и на этот раз, говорит он, «раньше, чем примерно за год, они не вернутся».



С учётом полугодовой отсрочки, период возврата особых ссуд администрации столичного района Ота начнётся где-то с сентября. Получивших эту помощь очень беспокоит, насколько восстановится к тому времени поток клиентов.

Опасения рисков числа банкротств и прекращений бизнеса

Можно утверждать, что тяжёлое положение в столичном районе Ота в уменьшенном виде отражает происходящее в масштабах Японии. Если обратиться к результатам опроса предприятий по всей стране, проведённого компанией Tokyo Shoko Research, то в феврале на момент, когда инфекция в Японии только начала своё распространение, процент малых и средних предприятий, ответивших, что они «ощущают её воздействие», уже составил 52,7%, а доля тех, кто ответил, что их продажи снизились на 10 и более процентов, достигла 40% от общего числа. В марте, когда всё шире распространились призывы отказаться от проведения мероприятий и воздерживаться от выхода из дома, а также были отменены занятия в школах, падение продаж неминуемо резко расширилось.

По состоянию на 30 марта из-за распространения коронавируса обанкротились 17 компаний широкого спектра отраслей: от гостиницы в японском стиле в префектуре Айти, пострадавшей от резкого сокращения туристов из Китая, и бизнеса по эксплуатации круизных судов, туристических агентств вплоть до ресторанов суси и др. Начальник Главного управления информации компании Tokyo Shoko Research Томода Нобуо делает вывод: «В дальнейшем число банкротств неизбежно увеличится. Среди малых и средних предприятий, испытывающих трудности с продолжателями дела, ситуация послужит поводом для принятия решений окончательно порвать с бизнесом».

Ведущий экономист Института экономических исследований компании по страхованию жизни «Дай-ити сэймэй» Кумано Хидэо, высоко оценивая помощь в обеспечении оборотных средств со стороны правительства и органов местного самоуправления, вместе с тем подчёркивает: «Необходимо сбить тревогу тщательным проведением анализов, прочими мерами, и как можно скорее покончить с инфекцией». Он отмечает, что при сохранении текущего положения, вне зависимости от размера предприятий, «крайне беспокоит трудовая занятость».

При подготовке дополнительного бюджета правительство выработало курс экстренных мер, сделав основной упор на (1) выделении денег частным лицам и предприятиям, на которых оказывает воздействие ухудшение экономики и (2) усилении помощи малым и средним предприятиям, сохранившим наёмный персонал.

Фотография к заголовку: редкие прохожие на диагональном перекрёстке перед токийской станцией Сибуя после призыва властей воздерживаться от выхода из дома, вторая половина дня 28 марта (© Jiji Press)

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