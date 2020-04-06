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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо намерен объявить чрезвычайное положение в условиях распространения нового коронавируса, сообщили правительственные источники. Эта мера, вероятно, охватит Токио и некоторые другие районы, сообщают источники.

Такие меры могут быть предприняты в соответствии со специальным законом о борьбе с новыми штаммами гриппа, который был недавно пересмотрен и теперь включает меры противодействия коронавирусу.

Премьер-министр Абэ Синдзо принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с увеличением количества инфицированных новым коронавирусом. Такие меры на основе пересмотренного закона о специальных мерах против пандемического гриппа будут предприняты впервые. Премьер-министр объявил, что начнёт необходимые процедуры 6 апреля; объявление будет, вероятно, сделано 7 апреля, как сообщают источники в правительстве.

Премьер-министр заявит о своем намерении объявить чрезвычайную ситуацию в штаб-квартире по борьбе с коронавирусом вечером 6 апреля. В то же время будут проведено обсуждение с консультативным комитетом экспертов по инфекционным заболеваниям, в ходе которого выяснят, выполнены ли условия для введения чрезвычайного положения.

В пересмотренном Законе о специальных мерах были установлены следующие условия введения особых мер: 1) существует серьёзная опасность жизни и здоровью людей, и 2) при широком и быстром распространении заболевания в масштабах страны могут быть серьёзно нарушены быт людей и экономика страны. Консультативный комитет должен определить, что это именно так, исходя из распространения инфекции в Токио.

Поправка к пересмотренному Закону о специальных мерах включает предварительный отчёт в парламенте, поэтому премьер-министр намерен объяснить своё решение руководящим комитетам Палаты советников и Палаты представителей.

После объявления чрезвычайного положения губернаторы префектур могут принимать такие меры, как требование самоизоляции или прекращение мероприятий, использовать земли и помещения для создания медицинских учреждений и экспроприировать определённые товары – например, лекарства. Поскольку эти меры ограничивают некоторые личные права, премьер-министр проведёт пресс-конференцию и будет стремиться к прямому сотрудничеству с людьми.

С другой стороны, пересмотренный Закон о специальных мерах не допускает принудительной «блокировки» (городской блокады), как это практикуется в зарубежных странах.

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