В Японии в период выходных конца апреля и начала мая (Золотой недели) продолжались мероприятия по поддержке нуждающихся
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Токио, 4 мая (Jiji Press). В период праздников Золотой недели с конца апреля по начало мая в Японии продолжалась деятельность групп поддержки, направленная на оказание помощи нуждающимся людям, сильно пострадавшим от затянувшегося кризиса COVID-19.
Среди тех, кто в последнее время приходит за бесплатным питанием и другими услугами по оказанию помощи, стало больше молодых людей и людей с детьми, которые раньше редко появлялись в подобных местах.
Член группы поддержки сказал: «Прошёл уже год с момента первого объявления чрезвычайного положения, и люди, которые нуждаются в помощи, морально устали». В настоящее время в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго действует третье чрезвычайное положение, объявленное правительством Японии в связи с COVID-19.
3 мая 150 упакованных обедов (бэнто) были розданы в церкви Св. Игнатия в токийском районе Тиёда в рамках инициативы, к которой присоединилось около 40 организаций поддержки. Бездомным и другим посетителям была предоставлена еда, бельё и маски для лица, а также консультации по жизненным вопросам.
Мать-одиночка в возрасте 30 лет, которая вместе с дочерью получала обед-бэнто в этом заведении, сказала, что при неполной занятости её доходы существенно сократились из-за воздействия эпидемии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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