Инициатива «столовых для взрослых» проливает свет и на причины детской бедности

Одиночество – всё более острая проблема в Японии

Проблема детской бедности привлекает усиленное внимание, и по всей стране региональные НПО и другие организации регулярно устраивают так называемые «детские столовые» – число мест их проведения уже превышает 3.700. А профсоюз «Сэндай кэяки юнион», действующий по принципу индивидуального членства, главным образом, в городе Сэндай, с мая 2019 года стал заниматься организацией «столовых для взрослых». Почему? На этот вопрос ответил Мори Синсэй, председатель профсоюза.

Поесть в компании всегда вкуснее, чем в одиночку

В восьмой по счёту раз «столовую для взрослых» устроили в просторном помещении на девятом этаже «Плазы социального благосостояния» города Сэндай. Такие столовые проводятся в расчёте на работающих и безработных в возрасте от 18 до 65 лет, а также их домашних. Здесь можно не просто бесплатно поесть, но и получить юридическую консультацию. В распространяемых организаторами информационных листках отмечается: «Мы ждём и тех, кому необходимо посетовать на трудности в работе и жизни». К открытию в шесть часов вечера в очередь собралось около дюжины посетителей. Когда же пришедших рассадили по местам за столами, их набралось уже около тридцати. Подавляющее большинство - мужчины, женщин всего четыре. За каждым из восьми столиков c пришедшими беседуют один или два сотрудника. Вскоре начинают разносить еду. Сегодня в меню спагетти по-неаполитански и суп-пюре из японского горного ямса. Слышно, как между сидящими за каждым столиком завязываются беседы.



Спагетти по-неаполитански и суп-пюре из японского батата

Одна из женщин, которая работает на условиях неполной занятости, с первого раза не пропустила практически ни одного мероприятия. В самом начале она попала сюда не вполне осознанно – просто откликнулась, когда зазывавшие у входа сотрудники предложили: «Заходите, пожалуйста!» Общение с молодежью ей очень понравилось. «Поесть в компании куда вкуснее, чем в одиночку», – так она объяснила, почему приходит снова и снова.

За другим столиком мужчина в возрасте за 50, который приехал в Сэндай из префектуры Ямагата, когда лишился работы. Во время прошлого посещения «столовой для взрослых» он был безработным, а в конце сентября начал работать медбратом через компанию по временной командировке персонала. Из своего первого заработка он потратил 10 тыс. йен на костюм, а также по сходной цене приобрел у приятеля пальто. В этом наряде он пришёл и в столовую. До того его гардероб составляли три пары джинсов, носимые поочерёдно. Работа наконец нашлась, но в будущем месяце график работы очень неплотный, и заработок составит всего около 70 тыс. йен. Поэтому сам он с иронией называет себя «нацепившим костюм бездомным». «Здесь ко всем относятся с любовью, ощущаются межчеловеческие отношения, а когда глядишь на молодёжь – и сам становишься бодрей», – отмечает он.



Месяц на месяц не приходится – число выходов на работу разное, делится беспокойством мужчина в возрасте за 50

Хотим создать место, где могут собираться люди, которые работают

А почему вообще стали проводить такие «столовые для взрослых»? Вот как это объясняет Мори.

«Организация по оказанию помощи сэндайским бездомным – группа "Сэндай ёрумавари" – занимается раздачей питания, поддерживая тех, кто уволен или лишился работы из-за осложнений со здоровьем. Но с этого уровня справиться самостоятельно и сохранить дом очень трудно. Хочется начинать помогать тем, кому это необходимо, в тот момент, когда у них ещё есть какая-то работа. Но такие за советом не обращаются, поскольку считают: "Раз жить есть где – значит, пока всё в порядке". Поэтому у нас возникло желание, в отличие от той помощи бедным, которую мы оказывали до сих пор, создать место, где собираются те, у кого есть работа, и "столовая для взрослых" – первый шаг в этом направлении».

В первый раз пришло всего три человека. «Столовые» стали проводить по одному разу в месяц; на второй раз пришло 13 человек, а затем в среднем стали бывать примерно по 10 человек. А в прошлый, седьмой раз, пришли 25 человек. Такое резкое увеличение объясняется тем, что вместе заглянула группа людей, которые живут на улице.

«Это может отпугнуть от столовой других посетителей – опасаются некоторые. В ответ на это мы хотим использовать помещение побольше и сделать так, чтобы ни у кого не возникало ощущения, будто всё занято теми, кто живёт на улице. Но вместе с тем следует доносить до людей понимание того, что между теми, у кого есть работа, и теми, кто живёт на улице, не существует какой-то стены или забора. Бездомными становятся вовсе не какие-то особенные люди. Под данным исследования, проведённого в январе 2019 года Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, по всей стране число достоверно установленных бездомных составляет около 5 тысяч человек, но на самом деле их десятки тысяч. Невозможно предсказать, когда именно и какая часть из ныне работающих пополнит их ряды. Вместо неприязненного отношения требуется что-то предпринимать для решения самой проблемы»

На восьмой раз пришла группа людей, которые живут на улице.

«Они могут выглядеть и вести себя грубовато. Но это оттого, что они подвергаются гонениям. Вот и среди пришедших был человек, подвергшийся нападению. Ему, спящему, что-то налили в ухо, и он перестал им слышать. Из-за всего этого они крайне чувствительны к любым проявлениям дискриминации и нападок. Стоит предложить такому человеку его порцию чуть позже кого-то другого – и он воспринимает это как дискриминацию. Но ведь в этом нет его вины. Так что исключать этих людей ни в коем случае нельзя».

О тех, кто постоянно работает за небольшие деньги без всяких бонусов и выслуги лет



Председатель профсоюза «Сэндай кэяки юнион» Мори Синсэй

Люди в «столовые для взрослых» приходят очень разные. Есть безработные, есть лица с нерегулярной занятостью, и даже немного работников компаний на полной занятости. Это те, кого Мори с помощниками называют «периферией штатной занятости» и «штатными сотрудниками неблагополучных компаний» – люди, которые, будучи полноправными штатными сотрудниками, трудятся за низкую зарплату безо всяких бонусов и вознаграждения за выслугу лет.

«Одна женщина пришла не для того, чтобы поесть в столовой, а за консультацией. У неё психическое расстройство, своих источников дохода никаких, и ей трудно прокормить ребёнка. Сначала мы решили, что она – мать-одиночка, но в ходе беседы выяснилось, что она замужем, и живут они все вместе. Муж работает директором одной из школ дзюку, вечерних подготовительных курсов для школьников, относящейся к одной известной сети таких заведений, и в принципе семья не должна нуждаться. Но он – владелец франшизы, и из месячного дохода величиной около 250 тыс. йен ему приходится оплачивать франшизу, стоимость аренды помещения, свет и отопление – в общем, после всех выплат на руках остаётся 70 тыс. йен. Таких примеров множество. Если не заниматься проблемой бедности этих взрослых людей, проблему детской бедности не решить».

«Владелец», «индивидуальный предприниматель» – пусть это и звучит красиво, но когда фактически человек связан по рукам и ногам контрактом – частным предпринимателем он является лишь номинально».

Неотвязное чувство «своей вины»

По словам Мори, в беседах с посетителями «столовых для взрослых» часто приходится слышать беспокойства в духе: «Контракт через агентство по временному найму вот-вот закончится». Тем не менее, до обращения за консультацией по вопросам трудовых отношений дело всякий раз доходит лишь у одного-двух человек. В чём же дело?

«По размышлении, причин можно выделить три. Первая состоит в том, что человек прежде уже обращался за советом в разные инстанции. Инспекция по надзору за соблюдением трудовых стандартов говорит: "Если дадите делу ход – компании станет известно ваше имя, и положение лишь ухудшится", в профсоюзе говорят: "Ситуация трудноразрешима", и так далее. И человек заключает: сколько ни консультируйся – ничего не выйдет. Вторая причина состоит в том, что в стране, к сожалению, ещё и низкий уровень оплаты труда, а социальные гарантии недостаточны, и многие полагают: необходимо терпеть и держаться, пока им не становится нечего есть. Они испытывают неотступное чувство «сам виноват» и считают, что нужно как-то справляться собственными силами. Третья причина – тех, кто связывается с пособиями по бедности или государственной системой поддержки неспособных обеспечивать себя самостоятельно, критикуют, утверждая, что они пытаются «использовать» общество. Даже некоторые члены профсоюзов выступают резко против «стремящихся поживиться профсоюзными средствами».

Из получателей помощи – в тех, кто помогает другим



В зале, где организована «столовая для взрослых», предлагают рис и онигири желающим унести домой

Не слишком ли здесь «балуют» тех, кому оказывают помощь? Есть примеры, позволяющие уверенно утверждать: ничуть. Некоторые из тех, кто прежде сам получал помощь, впоследствии стали помогать другим.

«Вон та сорокалетняя женщина, когда всех средств у неё осталось всего лишь 1200 йен, по её собственным словам, подумывала о том, что ей осталось только лечь и умереть. Но, получив здесь консультацию, ей удалось выхлопотать государственное пособие. И она стала думать о том, что жизнь продолжается. Вот почему, желая как-то отблагодарить, она стала помогать в качестве сотрудницы-волонтёра», – рассказывает Мори.

Ещё один бывший участник, мужчина за 40, в этот день впервые пришёл сюда поработать. Было заметно, что работать в столовой – дело для него непривычное, но он старался изо всех сил, разнося желающим чай. Из-за психосоматического расстройства этому человеку пришлось оставить работу, и он, не имея возможности трудиться, жил затворником-хикикомори. Но ему хотелось общаться с людьми, он узнал об этой столовой в интернете и в сентябре, по его собственным словам, пришёл сюда впервые.

«Когда я пришёл в столовую в первый раз, долго мялся у входа – заходить или нет. А когда вошёл и увидел, как стараются студенты-волонтёры, мне очень понравилось. С удовольствием стал приходить снова, появилось желание самому как-то отблагодарить. Сегодня впервые вышел в качестве сотрудника, и справлялся с работой не слишком уверенно – даже не знаю, насколько удалось помочь», – застенчиво улыбается мужчина.

Самое важное в организации работы таких столовых – выстраивать доверительные отношения, – считает Мори.

«Нужно не оказывать кому-то материальную поддержку, а взаимно понимать и выручать друг друга. Именно такие доверительные отношения оборачиваются поддержкой и возможностью реализации прав, создают место, куда можно прийти, межчеловеческие связи. Я считаю, что они дают повод перестать судить себя в духе "сам во всём виноват", перестать чувствовать полное одиночество и понять, что когда что-то случается, у человека есть к кому обратиться».

Подготовка материала и текст: КУВАХАРА Рика, редакция POWER NEWS

Фотографии: ИМАМУРА Такума

Фотография к заголовку: Женщина, пришедшая в «столовую для взрослых», беседует с аспирантом-волонтёром

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