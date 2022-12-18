Вино в Японии: потребление составляет 3 литра на человека в год, одинаково популярны вина из Франции и Чили

В минимаркетах комбини и дисконтных магазинах можно найти широкое разнообразие вин на каждый день по цене менее 1000 йен. Вино стало привычным в Японии напитком, хотя по сравнению с другими странами его потребление невелико.

Когда-то вино в Японии воспринималось как элитарный высококлассный напиток, а сейчас его можно купить в магазинах и супермаркетах по цене около 500 йен, благодаря чему оно стало доступным для массового домашнего потребления.

Согласно статистике, составленной компанией Mercian на основе объявлений Таможенно-тарифного бюро Министерства финансов и Национального налогового агентства, внутреннее потребление в 2020 финансовом году составило 347 710 килолитров, снизившись на 1,4% по сравнению с предыдущим годом из-за влияния пандемии коронавируса, однако с 2010 года оно выросло примерно в 1,3 раза в годовом исчислении, а за 40 лет с 1980 года рынок расширился примерно в 8 раз.

Однако при сравнении с другими странами количество вина, потребляемого на душу населения в Японии, всё ещё невелико. По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), годовое потребление в 2021 году на человека составит 3,0 литра (4 бутылки), что составляет 1/18 часть от 51,9 литра в Португалии, возглавляющей рейтинг потребления вин.

В 2021 году на долю французских вин приходилось 28,8% импортных тихих (неигристых) вин, импорт из Франции впервые за семь лет вернулся на первое место в рейтинге. Чилийские вина, лидировавшие шесть лет подряд до прошлого года, составили 25,9% импорта.

Чилийское вино стало популярным как «высококачественное, дешёвое и вкусное» повседневное вино, но, согласно анализу Mercian, что «растёт количество людей, предпочитающих качество количеству, и потребление становится всё более поляризованным».

В импорте игристых вин лидерство оспаривают Франция и Испания. Кава в основном из Каталонии в Испании производится с использованием того же метода, что и шампанское во Франции, но она дешевле, чем шампанское, поэтому это популярное вино для повседневного употребления, например дома.

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