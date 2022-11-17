В Японии начались продажи Beaujolais Nouveau урожая 2022 года

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Токио, 17 ноября (Jiji Press). 17 ноября начинаются продажи вина «Божоле Нуво» этого года в Японии.

Цены на вино, произведенное в районе Божоле в регионе Бургундия на востоке Франции, более чем удвоились по сравнению с предыдущим годом из-за резкого роста стоимости авиаперевозок и ослабления йены.

Компания Suntory Holdings Ltd. сократила линейку вин Beaujolais Nouveau с 15 продуктов, охватывающих восемь типов, до трёх продуктов двух типов.

«Это вино обладает естественной фруктовой сладостью, лёгкой кислотностью и содержит мягкие танины» благодаря тёплой и солнечной погоде в июле, сказал представитель Suntory.

Mercian Corp., подразделение Kirin Holdings Co., выпустила два продукта в пластиковых бутылках вместо стеклянных, чтобы снизить транспортные расходы. Компания видит перспективы больших заказов на свой продукт в бутылках объемом 375 миллилитров, который будет доступен с этого года.

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