Что принесёт Санта японским детям в этом году?

Цены растут, а зарплаты остаются на прежнем уровне. Похоже, Санта-Клаусу в этом году придётся исходить из меньшего бюджета, чем обычно.

В ходе рождественского опроса, который с 1995 года каждый год проводит гигант индустрии игрушек Bandai, средний бюджет на подарки у опрошенных 600 родителей с детьми в возрасте от 3 до 12 лет в этом году составил 7961 йен, что на 915 йен ниже показателя предыдущего года в 8876 йен. Похоже, рост цен сказывается на бюджете Санта-Клауса.

Чаще всего размер расходов на подарки в этом году составлял от 4000 до 5999 йен (41%). Расходы в 10 000 йен и более планируют 25,9% опрошенных, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем году.

Среди подарков, которые хотят дети, чаще всего называют игровые программы (20,2%). Это более чем в два раза превышает показатели игрушек-автомобилей (7,7%) и мягких игрушек (6,5%). С другой стороны, самые популярные подарки, которые хотят подарить родители, – развивающие игры, такие как научные игрушки и программное обеспечение для обучения программированию (13,9%). Игровые программы в опросе родителей составили 13,5%.

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