Стражи буддийских храмов: японцы молятся у статуй Нио о здоровье и крепости ног

У ворот известных храмов, таких как храм Тодайдзи в Наре, храм Ниннадзи в Киото, храм Дзэнкодзи в Нагано и храм Сэнсодзи в Токио, стоят мускулистые статуи Нио. Японцы с благоговейным трепетом относятся к этим буддийским статуям с гневными выражениями лиц, и в то же время испытывают к ним определённые родственные чувства. Чем они так трогают сердца?

Нио – стражи храма

Полное название Нио – Сюконгодзин (санскр. Ваджрапани), божество-хранитель, то есть божество, защищающее буддизм. Распространённым названием также является Конго рикиси.

Первоначально это был бог, защищавший Шакьямуни, но его стали изображать в виде парных изваяний. Они стоят по обеим сторонам ворот храма, символически охраняя место, где установлена статуя Шакьямуни, то есть являются стражами храма. Стоя в воротах, они смотрят на проход к храму в качестве охранников.

Согласно легенде, они сражаются со злом при помощи ваджры (яп. конгодзё), которую держит в руке и мечет молнии. Из одежды у Нио только набедренная повязка мо, мускулистая верхняя часть тела обнажена. Нио изображают с рельефными мышцами его живота и выступающими венами, что символизирует напряжение всех сил.



(1) Ваджра – это оружие в форме посоха, служащее для борьбы со злом; (2) тэнъи – одежда небесных богов; (3) мо – одежда для нижней половины тела (Pixta)

В паре скульптур та, у которой открыт рот, называется Агё, а у которой закрыт – Унгё. «А» – первый звук в санскрите, а «ун» – последний, это якобы символизирует то, что божество управляет началом и концом всего, то есть контролирует весь мир, однако немало исследователей говорят, что такое объяснение появилось позднее.

Как правило, Агё стоит справа, а Унгё слева, но в храмах Тодайдзи и Дзэнкодзи наоборот, Унгё стоит справа, а Агё – слева.

Нио и японцы

Считается, что статуи Нио знакомого нам типа появились в период Хэйан (794-1192), а пик их производства пришёлся на период Камакура. Предполагают, что «мощные фигуры Нио соответствовали вкусам вошедшего в силу самурайского сословия (Камакурский сёгунат)», и в то же время «люди, измученные чередой войн, искали спасения и им нравились реалистичные буддийские статуи». (Итисака Таро «Нио», изд-во «Тюко синсё).

В период Эдо считалось, что поклонение мощным Нио помогает обрести хорошее здоровье и крепость ног, и они стали популярными объектами поклонения среди народа. На воротах Ниомон в храме Хякусайдзи в префектуре Сига, одном из храмов «Трёх гор Кото» (Кото сандзан) прикреплены огромные трёхметровые соломенные сандалии, которые считаются обувью Нио. Изначально они имели размер около 50 см, но по мере того, как всё больше прихожан приходило прикоснуться к ним и поклониться, их стали делать всё большего размера. В настоящее время новые сандалии плетут и подносят каждые 10 лет.



Гигантские соломенные сандалии у ворот Ниомон храма Хякусайдзи. Говорят, что Нио ночью снимает свои соломенные сандалии и отдыхает, стоя внутри ворот (Pixta)

В период Эдо эпидемии кори и оспы уносили множество жизней. Согласно легенде, если ребёнок пройдёт между ног Нио, он переболеет легко, и даже сейчас в разных местах проводятся мероприятия прохода между ног Нио мата-кугури, чтобы отвратить болезни и несчастья и обеспечить успешное взросление детей.

Есть также легенды и сказки о том, как Нио помог с сельской работой, или о том, что старуха пустила ветры и спросила: «Не пахнет?» (Ниоу ка?), чем невольно заставила выдать себя Нио, который прятался неподалёку. Они показывают, что Нио воспринимались как часть повседневной жизни людей («Нио», цитировалось выше).

Для японцев Нио были не столько грозными стражами, сколько буддийскими статуями, к которым тепло относились, поскольку они сопровождали людей в их жизни.

Зная это, вы, возможно, по-новому будете смотреть на Нио во время новогодних посещений храмов.

Фотография к заголовку: Агё и Унгё в храме Ниннадзи в Киото. Ворота, у которых стоят статуи Нио в Ниннадзи, называются не «воротами Нио» (仁王門), а «воротами Двух царей» (二王門)

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