Знаете ли вы, что монета в 5 йен имеет вес в 1 моммэ? Длина и вес в японской системе мер сякканхо

В Японии в период Эдо использовалась система мер сякканхо, основанная на единицах «сяку» для измерения длины и «кан» для веса. Закон об измерениях, принятый в 1951 году, запретил использование сякканхо в договорах и при сертификации товаров, но в быту мы ещё можем видеть остатки этой системы.

В 1875 г. в Париже была заключена Международная метрическая конвенция, установившая международные единицы мер. Япония присоединилась к этому договору в 1885 году, и он вошёл в силу в 1886 году. Хотя единицы измерения были приведены в соответствие с мировыми стандартами, система мер сякканхо, глубоко укоренившаяся в жизни людей, ещё долго не сдавала позиций и местами сохранилась до наших дней. Это связано с тем, что сяку и кан, как пишет Исикава Эйсукэ, «являются единицами “японского размера”, которые определены в соответствии с простотой использования для разных целей, и к ним легко привыкнуть» («Японский размер», изд-во «Танкося»).

Длина

1 сун – около 3 см, а 1 сяку – примерно 30 см. В повседневной жизни эти меры сейчас используются редко, но их широкое применение как единиц длины осталось в слове сумпо – «линейные размеры» и в таких фразах, как, например, «реакция на опасность как важное мерило (сякудо) реальных способностей» и т. п.

Летние фейерверки часто завершаются запуском сякудама, шара размером более 1 сяку. Флейта сякухати (букв. «сяку и восемь»), широко использующаяся в японской музыке, получила своё название из-за того, что стандартная длина флейты составляла 1 сяку 8 (хати) сун.

Основной единицей при строительстве был кэн, хотя его длина различалась в восточной и западной Японии. На западе, в районе Киото кёма, «столичный размер», составлял 1,9 метра. Использовавшийся в основном в регионе Канто «деревенский размер» инакама был равен примерно 1,81 метра. Эта разница всё ещё кое-где сохраняется, и татами на западе страны иногда делают большего размера, приводя в соответствие с пространством дома, основанном на западной единице длины.

1/10 сун 1 бу (分) 3,03 мм 1/10 сяку 1 сун (寸) 3,03 см 1 сяку (尺) 30,3 см 6 сяку 1 кэн (間) 1,818 м 60 кэн 1 тё: (町) 109,9 м 36 тё 1 ри (里) 3,927 км

Вес

Монета номиналом 5 йен весит 3,75 грамма, что соответствует 1 моммэ (匁) в системе сякканхо. Первоначально это слово означало вес одного бунсэн, широко ходившей монеты. Хотя в повседневной жизни эта единица веса практически не используется, она стала международной стандартной единицей momme в торговле жемчугом.

В наше время «моральное преследование» (причинение душевной боли словами или поведением) запрещено, но поколение, выросшее в период Сёва (1926-1989), вероятно, знакомо с уничижительным выражением хяккан дэбу, «толстяк весом в 100 кан». На самом деле 100 кан равно примерно 375 килограммам, это гипербола, подчёркивающая большой вес.

1/1000 кан 1 моммэ (匁) 3,75 г 1 кан (貫) 3,75 кг 160 момми 1 кин (斤) 600 г 1 хё (俵) 60 кг

Использованная литература

Эйсуке Исикава «Японский размер» (Ниппон-но сайдзу, изд-во «Танкося»)

Отдельный выпуск «Дороги истории – надо же, вот как было! Жизнь и работа в Эдо» (Рэкисидо со датта но ка! Эдо-но кураси то сигото, изд-во «Асахи симбун сюппан»)

Фотография к заголовку: Взвешивание сладостей безменом. Сахар был предметом роскоши в период Эдо, поэтому сладости тщательно взвешивали, чтобы определить цену, при этом использовали разные виды гирь, в том числе и моммэ. Из серии гравюр «Стихи обо всех ремёслах» (Сёкуниндзукуси утаавасэ, Национальная парламентская библиотека)

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