Знаете ли вы, что монета в 5 йен имеет вес в 1 моммэ? Длина и вес в японской системе мер сякканхо

Знаете ли вы, что монета в 5 йен имеет вес в 1 моммэ? Длина и вес в японской системе мер сякканхоОбщество История
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В 1875 г. в Париже была заключена Международная метрическая конвенция, установившая международные единицы мер. Япония присоединилась к этому договору в 1885 году, и он вошёл в силу в 1886 году. Хотя единицы измерения были приведены в соответствие с мировыми стандартами, система мер сякканхо, глубоко укоренившаяся в жизни людей, ещё долго не сдавала позиций и местами сохранилась до наших дней. Это связано с тем, что сяку и кан, как пишет Исикава Эйсукэ, «являются единицами “японского размера”, которые определены в соответствии с простотой использования для разных целей, и к ним легко привыкнуть» («Японский размер», изд-во «Танкося»).
Длина
1 сун – около 3 см, а 1 сяку – примерно 30 см. В повседневной жизни эти меры сейчас используются редко, но их широкое применение как единиц длины осталось в слове сумпо – «линейные размеры» и в таких фразах, как, например, «реакция на опасность как важное мерило (сякудо) реальных способностей» и т. п.
Летние фейерверки часто завершаются запуском сякудама, шара размером более 1 сяку. Флейта сякухати (букв. «сяку и восемь»), широко использующаяся в японской музыке, получила своё название из-за того, что стандартная длина флейты составляла 1 сяку 8 (хати) сун.
Основной единицей при строительстве был кэн, хотя его длина различалась в восточной и западной Японии. На западе, в районе Киото кёма, «столичный размер», составлял 1,9 метра. Использовавшийся в основном в регионе Канто «деревенский размер» инакама был равен примерно 1,81 метра. Эта разница всё ещё кое-где сохраняется, и татами на западе страны иногда делают большего размера, приводя в соответствие с пространством дома, основанном на западной единице длины.
|1/10 сун
|1 бу (分)
|3,03 мм
|1/10 сяку
|1 сун (寸)
|3,03 см
|1 сяку (尺)
|30,3 см
|6 сяку
|1 кэн (間)
|1,818 м
|60 кэн
|1 тё: (町)
|109,9 м
|36 тё
|1 ри (里)
|3,927 км
Вес
Монета номиналом 5 йен весит 3,75 грамма, что соответствует 1 моммэ (匁) в системе сякканхо. Первоначально это слово означало вес одного бунсэн, широко ходившей монеты. Хотя в повседневной жизни эта единица веса практически не используется, она стала международной стандартной единицей momme в торговле жемчугом.
В наше время «моральное преследование» (причинение душевной боли словами или поведением) запрещено, но поколение, выросшее в период Сёва (1926-1989), вероятно, знакомо с уничижительным выражением хяккан дэбу, «толстяк весом в 100 кан». На самом деле 100 кан равно примерно 375 килограммам, это гипербола, подчёркивающая большой вес.
|1/1000 кан
|1 моммэ (匁)
|3,75 г
|1 кан (貫)
|3,75 кг
|160 момми
|1 кин (斤)
|600 г
|1 хё (俵)
|60 кг
Использованная литература
- Эйсуке Исикава «Японский размер» (Ниппон-но сайдзу, изд-во «Танкося»)
- Отдельный выпуск «Дороги истории – надо же, вот как было! Жизнь и работа в Эдо» (Рэкисидо со датта но ка! Эдо-но кураси то сигото, изд-во «Асахи симбун сюппан»)
Фотография к заголовку: Взвешивание сладостей безменом. Сахар был предметом роскоши в период Эдо, поэтому сладости тщательно взвешивали, чтобы определить цену, при этом использовали разные виды гирь, в том числе и моммэ. Из серии гравюр «Стихи обо всех ремёслах» (Сёкуниндзукуси утаавасэ, Национальная парламентская библиотека)