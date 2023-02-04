Японские родовые гербы камон: свой герб для каждой семьи

Японские родовые гербы камон: свой герб для каждой семьиОбщество Культура История
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В историческом документе «Мои скромные записки» (Гукансё), которые написал Дзиэн, монах направления Тэндай, в записи за второй год Дзёкю (1220) упоминается «повозка с узором томоэ».
Герб томоэ в виде закручивающихся в спираль капель украшал повозку жившего в конце периода Хэйан (794-1192) аристократа Фудзивара-но Санэсуэ.
Считается, что семейные гербы камон появились в середине периода Хэйан, примерно между 900 и 1000 годами, их использовали аристократы.
Семейные гербы использовались для визуальной идентификации отдельных лиц и семей. В период Хэйан в среде аристократов существовала чёткая иерархия, основанная на рангах, и когда влекомая волами повозка, обычное средство передвижения аристократов, встречала другую на улице, тот, чей ранг был ниже, должен был уступить дорогу. Семейный герб рисовали на повозках как знак социального статуса.
В какой-то момент гербы стали изображать не только на запряжённых волами повозках, но и одежде, их стали использовать также и самураи. Известны случаи в период Муромати (1336-1573), когда купцы помещали на вывеску магазина герб, который впоследствии становился фамильным гербом. В более поздние времена гербы использовали актёры театра Кабуки, и в период Эдо (1603-1868) простому народу разрешили выбирать собственный фамильный герб (за исключением герба императорского дома в виде хризантемы и герба аой-но гомон рода сёгунов Токугава). К годам Гэнроку (1688-1704) фамильные гербы уже широко распространились среди простых людей.
Мотивы семейных гербов и «Пять великих гербов»
В родовых гербах камон можно выделить пять основных мотивов -- животные, растения, природа, здания/транспортные средства и ремесленные изделия/декоративные узоры.
Гербы с изображениями животных часто включают изображения черепах и журавлей. Они являются символами долголетия, поэтому они несут благопожелательный смысл, суля долгое процветание роду.
Растительные гербы символизируют богатство, высокий статус и финансовую мощь, все они обладают особым изяществом, в них часто используют, например, мотивы глициний и пионов. Герб рода сёгунов Токугава тоже из этой категории.
Среди гербов с изображениями построек и транспортных средств можно назвать гербы в виде колеса или запряжённой быком повозки, символизирующих процветание аристократического рода, а ворота тории указывают на происхождение семьи от синтоистских священников.
Природные мотивы – это луна, горы, молнии и т. п., такие гербы выражают уважение к природе и молитвы о хорошем урожае. Согласно одной из теорий, герб хикирё в виде круга с двумя полосами в нём является стилизацией изображения дракона.
Таким образом, каждый родовой герб имеет своё значение.
В гербах особенно часто используются глициния, павловния, ястребиные перья, узор мокко и кислица катабами, которые называют «пятью великими гербами». Впрочем, существуют и другие версии – в «Большом словаре семейных гербов» (Камон-но дайдзитэн, изд-во «Токёдо сюппан») в списке пяти основных гербов вместо павловнии указан дуб касива.
В настоящее время в Японии используется от 20 000 до 25 000 родовых гербов.
В дополнение к установленному фамильному гербу камон, который официально использует семья, один за другим рождаются «сменные гербы» каэмон, неофициально используемые индивидуально одним человеком, и «женские гербы», созданные женщиной на основе элементов своего фамильного герба после того, как она вышла замуж, и другие новые гербы, так что установить реальное число гербов невозможно. В будущем люди будут продолжать создавать новые семейные гербы, и их общее количество будет увеличиваться.
Фотография к заголовку: PIXTA