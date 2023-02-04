Японские родовые гербы камон: свой герб для каждой семьи

Во всём мире существуют гербы-символы, которые используют компании, организации и войска, но Япония, пожалуй, единственная страна, где у семей обычных людей есть свои гербы (камон). Не все при этом уже помнят, какой у них герб, хотя видят его на надгробиях при посещении могил или на парадных чёрных кимоно, которые женщины надевают на свадьбах родственников. Более того, большинство японцев не слишком интересуются происхождением и значением своих гербов.

В историческом документе «Мои скромные записки» (Гукансё), которые написал Дзиэн, монах направления Тэндай, в записи за второй год Дзёкю (1220) упоминается «повозка с узором томоэ».

Герб томоэ в виде закручивающихся в спираль капель украшал повозку жившего в конце периода Хэйан (794-1192) аристократа Фудзивара-но Санэсуэ.

Считается, что семейные гербы камон появились в середине периода Хэйан, примерно между 900 и 1000 годами, их использовали аристократы.

Семейные гербы использовались для визуальной идентификации отдельных лиц и семей. В период Хэйан в среде аристократов существовала чёткая иерархия, основанная на рангах, и когда влекомая волами повозка, обычное средство передвижения аристократов, встречала другую на улице, тот, чей ранг был ниже, должен был уступить дорогу. Семейный герб рисовали на повозках как знак социального статуса.



Варианты гербов типа томоэ (Pixta)



В «Живописном свитке повести о смуте годов Хэйдзи» (Хэйдзи моногатари эмаки), изображающем смуту, являющуюся эпизодом соперничества между родами Тайра и Минамото, можно видеть повозку аристократа, случайно попавшую в место боёв. На повозке нарисован герб куё (санскр. наваграха), призванный отгонять зло (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

В какой-то момент гербы стали изображать не только на запряжённых волами повозках, но и одежде, их стали использовать также и самураи. Известны случаи в период Муромати (1336-1573), когда купцы помещали на вывеску магазина герб, который впоследствии становился фамильным гербом. В более поздние времена гербы использовали актёры театра Кабуки, и в период Эдо (1603-1868) простому народу разрешили выбирать собственный фамильный герб (за исключением герба императорского дома в виде хризантемы и герба аой-но гомон рода сёгунов Токугава). К годам Гэнроку (1688-1704) фамильные гербы уже широко распространились среди простых людей.

Мотивы семейных гербов и «Пять великих гербов»

В родовых гербах камон можно выделить пять основных мотивов -- животные, растения, природа, здания/транспортные средства и ремесленные изделия/декоративные узоры.

Гербы с изображениями животных часто включают изображения черепах и журавлей. Они являются символами долголетия, поэтому они несут благопожелательный смысл, суля долгое процветание роду.



Семейные гербы, несущие пожелания долголетия – «поднимающаяся черепаха» ноборигамэ и «журавль-круг» цурумару (Pixta)

Растительные гербы символизируют богатство, высокий статус и финансовую мощь, все они обладают особым изяществом, в них часто используют, например, мотивы глициний и пионов. Герб рода сёгунов Токугава тоже из этой категории.

Среди гербов с изображениями построек и транспортных средств можно назвать гербы в виде колеса или запряжённой быком повозки, символизирующих процветание аристократического рода, а ворота тории указывают на происхождение семьи от синтоистских священников.

Природные мотивы – это луна, горы, молнии и т. п., такие гербы выражают уважение к природе и молитвы о хорошем урожае. Согласно одной из теорий, герб хикирё в виде круга с двумя полосами в нём является стилизацией изображения дракона.

Таким образом, каждый родовой герб имеет своё значение.



Герб рода Асикага мару ни футацу хики, «Две линии в круге» (Pixta)

В гербах особенно часто используются глициния, павловния, ястребиные перья, узор мокко и кислица катабами, которые называют «пятью великими гербами». Впрочем, существуют и другие версии – в «Большом словаре семейных гербов» (Камон-но дайдзитэн, изд-во «Токёдо сюппан») в списке пяти основных гербов вместо павловнии указан дуб касива.



«Пять великих гербов», слева направо – глициния, павловния, ястребиные перья, узор мокко и кислица катабами

В настоящее время в Японии используется от 20 000 до 25 000 родовых гербов.

В дополнение к установленному фамильному гербу камон, который официально использует семья, один за другим рождаются «сменные гербы» каэмон, неофициально используемые индивидуально одним человеком, и «женские гербы», созданные женщиной на основе элементов своего фамильного герба после того, как она вышла замуж, и другие новые гербы, так что установить реальное число гербов невозможно. В будущем люди будут продолжать создавать новые семейные гербы, и их общее количество будет увеличиваться.

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