Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году

Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 годуОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ежегодный рейтинг детских имен, проводимый компанией Benesse, показал, что в 2021 году самыми популярными именами для девочек были 陽葵 (Химари) и 紬 (Цумуги), разделившие первое место. Среди мальчиков лидировало имя 蓮 (Рэн). Имя 陽葵 (Химари) возглавляет рейтинг шестой год подряд, а 蓮 (Рэн) – четвёртый. Многие из иероглифов, используемых в названиях, связаны с растениями – вероятно, в этом проявляются пожелания роста, развития и процветания.
Пятое по популярности имя для девочек и третье для мальчиков произносится как «Аой». Однако для девочек обычно используют кандзи 葵, «мальва», а для мальчиков – 蒼, «зелёный», цвет растений. Кандзи для похожего по звучанию Ао (碧), занимающего седьмое место среди мальчиков, ассоциируется с синими или зелёными драгоценными камнями. Таким образом, даже при одинаковом произношении многие родители выбирают разные кандзи в зависимости от пола.
Также были популярны односимвольные имена. В пяти случаях у девочек и в семи у мальчиков имена в рейтинге состояли из одного знака.
Имена девочек
|1 (1)
|陽葵 (Химари)
|1 (5)
|紬 (Цумуги)
|3 (8)
|凛 (Рин)
|4 (4)
|芽 依 (Мэй)
|5 (6)
|葵 (Аой)
|6 (7)
|陽菜 (Хина)
|7 (10)
|澪 (млн)
|8 (3)
|莉子 (Рико)
|9 (2)
|結奈 (Юина)
|10 (15)
|杏 (Ан)
Составлено Nippon.com по данным Benesse. В скобках указано место в рейтинге 2020 года; для записанных иероглифами имён приведено наиболее распространённое чтение
Имена мальчиков
|1 (1)
|蓮 (Рэн)
|1 (2)
|陽翔 (Харуто)
|3 (3)
|蒼 (Аой)
|4 (4)
|樹 (Ицуки)
|5 (5)
|湊 (Минато)
|5 (9)
|朝陽 (Асахи)
|7 (13)
|碧 (Ао)
|8 (7)
|大翔 (Хирото)
|9 (8)
|律 (Рицу)
|10 (17)
|暖 (Дан)
Составлено Nippon.com по данным Benesse. В скобках указано место в рейтинге 2020 года; для записанных иероглифами имён приведено наиболее распространённое чтение
Рейтинг составлен на основе анализа имён 211 039 младенцев, родившихся в период с 1 января по 28 сентября 2021 года, с использованием информации, полученной от пользователей продуктов и услуг Tamahiyo, бренда Benesse, ориентированного на беременность, роды и уход за детьми.
Значение имён
葵 (Аой)
Это женское имя значит «мальва». Мальва растёт прямо вверх, цветы на ней появляются группами, у мальв широкое разнообразие цветов, в том числе розовые, красные, тёмно-фиолетовые и белые.
В «Повести о Гэндзи» первой женой главного героя, Хикару Гэндзи, была Аой-но уэ (葵の上), знатная, красивая и образованная девушка, сильно страдавшая из-за неверности Гэндзи. Её трагическая жизнь рано оборвалась, вскоре после рождения сына Югири.
Иероглиф также ассоциируется с гербом рода Токугава аой-но гомон (葵の御紋), изображающим три листа растения футаба-аой (Asarum caulescens, копытень). Он похож на мальву названием, хотя это другой вид растений.
紬 (Цумуги)
Это ткань, известная как чесуча или эпонж, сделанная из пряжи, спряденной вручную из повреждённых шёлковых коконов. Простые люди в шелководческих посёлках традиционно использовали эту ткань для повседневной и рабочей одежды в хозяйстве. Она имеет более грубую текстуру и не выглядит так эффектно, как ткань из сырого шёлка, но ценится за свою прочность и долговечность.
Ткань юки-цумуги (結城紬), которая в основном производится в Юки, префектура Ибараки, и Ояма, префектура Тотиги, внесена в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
茉莉 (Мацури)
Символ кандзи 莉 (ри) в 莉子 (Рико), как полагают, взят из названия 茉莉 (мацури), «жасмин». Возможно, этот иероглиф выбран в связи с целебным воздействием нежного аромата жасмина.
杏 (Ан)
Этот иероглиф также можно читать как андзу, «абрикос». Абрикос принадлежит к семейству Розовые и цветёт с марта по апрель цветами, напоминающими цветы сакуры.
蓮 (Рэн)
Лотос – водное растение, которое растёт в прудах и болотах. Его корни уходят глубоко в подводный грязный ил, но он рождает безупречно чистые цветы, поэтому в буддизме лотос считается символом просветления Будды. Если вы внимательно посмотрите на Великих Будд и другие изображения Будды, вы заметите, что они сидят на рэнгэдза (蓮華座), «лотосовом сиденье», то есть на пьедестале в форме цветка лотоса.
Фотография к заголовку: PIXTA