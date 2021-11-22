Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году

Многие из самых популярных детских имен Японии в 2021 году связаны с растениями – возможно, это указывает на пожелания роста и процветания.

Ежегодный рейтинг детских имен, проводимый компанией Benesse, показал, что в 2021 году самыми популярными именами для девочек были 陽葵 (Химари) и 紬 (Цумуги), разделившие первое место. Среди мальчиков лидировало имя 蓮 (Рэн). Имя 陽葵 (Химари) возглавляет рейтинг шестой год подряд, а 蓮 (Рэн) – четвёртый. Многие из иероглифов, используемых в названиях, связаны с растениями – вероятно, в этом проявляются пожелания роста, развития и процветания.

Пятое по популярности имя для девочек и третье для мальчиков произносится как «Аой». Однако для девочек обычно используют кандзи 葵, «мальва», а для мальчиков – 蒼, «зелёный», цвет растений. Кандзи для похожего по звучанию Ао (碧), занимающего седьмое место среди мальчиков, ассоциируется с синими или зелёными драгоценными камнями. Таким образом, даже при одинаковом произношении многие родители выбирают разные кандзи в зависимости от пола.

Также были популярны односимвольные имена. В пяти случаях у девочек и в семи у мальчиков имена в рейтинге состояли из одного знака.

Имена девочек

1 (1) 陽葵 (Химари) 1 (5) 紬 (Цумуги) 3 (8) 凛 (Рин) 4 (4) 芽 依 (Мэй) 5 (6) 葵 (Аой) 6 (7) 陽菜 (Хина) 7 (10) 澪 (млн) 8 (3) 莉子 (Рико) 9 (2) 結奈 (Юина) 10 (15) 杏 (Ан)

Составлено Nippon.com по данным Benesse. В скобках указано место в рейтинге 2020 года; для записанных иероглифами имён приведено наиболее распространённое чтение

Имена мальчиков

1 (1) 蓮 (Рэн) 1 (2) 陽翔 (Харуто) 3 (3) 蒼 (Аой) 4 (4) 樹 (Ицуки) 5 (5) 湊 (Минато) 5 (9) 朝陽 (Асахи) 7 (13) 碧 (Ао) 8 (7) 大翔 (Хирото) 9 (8) 律 (Рицу) 10 (17) 暖 (Дан)

Составлено Nippon.com по данным Benesse. В скобках указано место в рейтинге 2020 года; для записанных иероглифами имён приведено наиболее распространённое чтение

Рейтинг составлен на основе анализа имён 211 039 младенцев, родившихся в период с 1 января по 28 сентября 2021 года, с использованием информации, полученной от пользователей продуктов и услуг Tamahiyo, бренда Benesse, ориентированного на беременность, роды и уход за детьми.

Значение имён

葵 (Аой)

Это женское имя значит «мальва». Мальва растёт прямо вверх, цветы на ней появляются группами, у мальв широкое разнообразие цветов, в том числе розовые, красные, тёмно-фиолетовые и белые.

В «Повести о Гэндзи» первой женой главного героя, Хикару Гэндзи, была Аой-но уэ (葵の上), знатная, красивая и образованная девушка, сильно страдавшая из-за неверности Гэндзи. Её трагическая жизнь рано оборвалась, вскоре после рождения сына Югири.

Иероглиф также ассоциируется с гербом рода Токугава аой-но гомон (葵の御紋), изображающим три листа растения футаба-аой (Asarum caulescens, копытень). Он похож на мальву названием, хотя это другой вид растений.



Тати-аои (мальвы) (© Pixta)



Футаба-аои (Asarum caulescens). (© Pixta)

紬 (Цумуги)

Это ткань, известная как чесуча или эпонж, сделанная из пряжи, спряденной вручную из повреждённых шёлковых коконов. Простые люди в шелководческих посёлках традиционно использовали эту ткань для повседневной и рабочей одежды в хозяйстве. Она имеет более грубую текстуру и не выглядит так эффектно, как ткань из сырого шёлка, но ценится за свою прочность и долговечность.

Ткань юки-цумуги (結城紬), которая в основном производится в Юки, префектура Ибараки, и Ояма, префектура Тотиги, внесена в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



(© Pixta)

茉莉 (Мацури)

Символ кандзи 莉 (ри) в 莉子 (Рико), как полагают, взят из названия 茉莉 (мацури), «жасмин». Возможно, этот иероглиф выбран в связи с целебным воздействием нежного аромата жасмина.



(© Pixta)

杏 (Ан)

Этот иероглиф также можно читать как андзу, «абрикос». Абрикос принадлежит к семейству Розовые и цветёт с марта по апрель цветами, напоминающими цветы сакуры.



Андзу (абрикос) (© Pixta)



Андзу (абрикос) (© Pixta)

蓮 (Рэн)

Лотос – водное растение, которое растёт в прудах и болотах. Его корни уходят глубоко в подводный грязный ил, но он рождает безупречно чистые цветы, поэтому в буддизме лотос считается символом просветления Будды. Если вы внимательно посмотрите на Великих Будд и другие изображения Будды, вы заметите, что они сидят на рэнгэдза (蓮華座), «лотосовом сиденье», то есть на пьедестале в форме цветка лотоса.



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