1 тёбу заливного рисового поля и 5 тан земли под паром: японские фермеры и система мер сякканхо

Традиционная японская система мер сякканхо уже давно упразднена, но фермеры до сих пор по привычке используют единицы площади «тан» и «тё».

«Я одолжил 3 тан сельскохозяйственной земли молодому человеку, который сюда переехал», «У той семьи только заливных рисовых 10 тёбу» – Закон об измерениях, принятый в 1951 году, запретил использование сякканхо в договорах и при сертификации товаров, но фермеры до сих пор по привычке используют термины тан и тё в повседневной жизни.

Наименьшая единица площади в этой системе – бу (歩), «шаг». Это то же, что и цубо (坪), которое используется для обозначения площади жилых построек, и эта площадь равна площади двух циновок татами – пожалуй, у многих домов в городской застройке сад у дома примерно такого размера.

Следующая по величине единица – сэ (畝), составляющая 30 бу. В современных единицах площади она почти равна 1 ару. Последующие единицы каждая в 10 раз больше предыдущей, 1 тан (反) равен 300 бу, 1 тё (町) – 3000 бу, что составляет почти 1 гектар. 1 тё по площади – это около 6000 татами, но горожанам, живущим в маленьких квартирах, трудно представить такой размер. Проще сказать, что это площадь примерно со школьный двор.

Согласно исследованию динамики структуры сельского хозяйства 2020 года, средняя площадь обрабатываемых земель на одно фермерское хозяйство составляет 3,3 га, или около трёх тё.

Система мер сякканхо: единицы площади

1 бу (歩) 30 бу 1 сэ (畝) 300 бу 10 сэ 1 тан (反) 3000 бу 100 сэ 10 тан 1 тё (町)

Единицы площади сякканхо и современные единицы измерения

1бу 1 цубо = 2 татами 1 кэн × 1 кэн (1,818 м) = 3,3 кв. м 1 сэ 30 бу Примерно 10 м × 10 м = 100 кв. м = 1a 1 тан 300 бу 31,62 м × 31,62 м = 1000 кв. м = 10 а 1 тё 3000 бу Около 100 м × 100 м = 10 000 кв. м = 100 а = 1 га

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