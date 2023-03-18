Расходы на домашних животных в Японии в 2022 году: стрижка той-пуделя обходится в 70 000 йен

Домашние животные – важные члены семьи, а иногда даже самые важные. Некоторые люди водят собак в тримминговый салон каждый месяц, дают добавки для профилактики заболеваний и кормят высококачественным японским кормом, и забота о драгоценном питомце обходится недёшево.

Согласно опросу о расходах на домашних животных, проведенному компанией страхования домашних животных Anicom Insurance, расходы на собак в 2022 году составили 357 353 йен, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущим годом, и 160 766 йен, на 5% меньше показателя 2021 года. В обоих случаях расходы выросли, при этом вырос разрыв в расходах на кошек и собак – на собак тратят более чем вдвое больше, чем на кошек. Опрос проводился методом анкетирования клиентов страховой компании, ответы были получены от 2388 человек.

Наибольшие расходы как на собак, так и на кошек были связаны с лечением травм и болезней, а также с тратами на еду и лакомства, это составляет 37,3% от общей суммы расходов на содержание собак и 49,9% расходов на кошек. Домашние животные тоже стареют, и всё больше людей покупают более дорогостоящие корма, производящиеся в Японии из натуральных ингредиентов. Кроме того, во многих домохозяйствах кондиционеры оставляют включёнными на охлаждение или обогрев для домашних животных круглый год, даже когда сами уходят из дома, поэтому расходы на коммунальные услуги растут из-за роста счетов за электричество и газ.

Среди четырёх самых популярных пород собак расходы на той-пуделя составляют оеоло 370 000 йен, что превышает средний показатель более чем на 10 000 йен. Поскольку у них постоянно растёт шерсть, их необходимо регулярно стричь, и курс мытья, стрижки и тримминга обходится в среднем 73 000 йен. Расходы на еду и лакомства для чихуахуа, которые потребляют меньше других карликовых пород, составляют всего 38 000 йен, что приводит к сокращению общей суммы затрат.

У сиба-ину расходы на еду в среднем выше общего среднего показателя, но меньше затраты на лечение травм и болезней. Миниатюрные таксы склонны к позвоночной грыже, из-за чего многие владельцы тратят деньги на добавки.

Самой распространённой статьёй расходов, когда владельцы тратили на домашних животных больше, чем на себя, были салоны красоты. Среди владельцев пород собак, требующих тримминга, немало людей сказали, что водят собаку на тримминг каждый месяц, хотя сами посещают парикмахерскую раз в два-три месяца. Те, у которых медицинские расходы на домашних животных превышали аналогичные расходы на себя, называли среди причин своё желание, чтобы те всегда оставались здоровыми, и что считают интересы питомца важнее собственных.

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