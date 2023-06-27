Осакский замок, парк Universal Studios Japan и другие достопримечательности: рейтинг популярности туристических мест в Осаке

В Осаке есть множество достопримечательностей, на которые хотят посмотреть туристы – Осакский замок, самый высокий небоскрёб в Японии Abeno Harukas, башня Цутэнкаку, но первое место среди них занимает тематический парк Universal Studios Japan.

Компания mov (р-н Сибуя, Токио), управляющая обширным информационным агентством въездного туризма «Хонити рабо», проанализировала 6944 отзыва на иностранных языках о 100 достопримечательностях префектуры Осака и составила рейтинг их популярности.

Самым популярным туристическим направлением оказался тематический парк Universal Studios Japan (USJ), он оттеснил такие знаменитые достопримечательности всего региона Кансай, как Осакский замок, квартал Дотомбори и башня Цутэнкаку.

Топ-10 среди туристических направлений в Осаке

Название места Кол-во баллов Universal Studios Japan 1508 Осакский замок 1054 Дотомбори 945 Осакский аквариум 719 Рынок Куромон 418 Небоскрёб Umeda Sky Building 344 Обзорная площадка Abeno Harukas 312 Башня Цутэнкаку 310 Обзорная площадка The Floating Garden Observatory(в небоскрёбе Umeda Sky Building) 296 Небоскрёб Abeno Harukas 219

Источник: mov



Реклама Glico: символы Осаки, которые хотят фотографировать и японцы (Pixta)

Были составлены рейтинги популярности пользователей версий сайта на разных языках – традиционном китайском, упрощённом китайском, корейском, тайском и английском. USJ лидирует в рейтингах традиционного китайского, корейского и английского языков. У пользователей, отвечавших на упрощённом китайском и тайском языках, на первом месте оказался район Дотомбори.

Очень популярны небоскрёбы – Abeno Harukas и обзорная площадка Harukas 300, а также Umeda Sky Building и его обзорная площадка The Floating Garden Observatory, они заняли несколько мест в первой десятке рейтинга на традиционном китайском, упрощённом китайском, корейском и английском языках. Небоскрёбы не вошли в первую десятку только среди пользователей, отвечавших на тайском языке, зато в тайском рейтинге оказались достопримечательности, которых нет в рейтингах других языков – театр комедии Намба гурандо кагэцу и Осакский исторический музей.

Традиционный китайский Упрощённый китайский 1 Universal Studios Japan Дотомбори 2 Рынок Куромон Рынок Куромон 3 Дотомбори Universal Studios Japan 4 Башня Цутэнкаку Abeno Harukas 5 Осакский замок Башня Цутэнкаку 6 Harukas 300 Реклама Glico на Дотомбори 7 Осакский аквариум Район электроники Дэн дэн таун 8 Abeno Harukas Harukas 300 9 Святилище Намба Ясака Осакский замок 10 Umeda Sky Building Осакский аквариум

Источник: mov



Дэн дэн таун – типичный для региона Кансай район со множеством магазинов, связанных с субкультурой (Pixta)

Корейский Тайский 1 Universal Studios Japan Дотомбори 2 Дотомбори Universal Studios Japan 3 Осакский замок Рынок Куромон 4 Колесо обозрения HEPFIVE Святилище Намба Ясака 5 Harukas 300 Реклама Glico на Дотомбори 6 Осакский аквариум Осакский замок 7 Обзорная площадка The Floating Garden Observatory(в небоскрёбе Umeda Sky Building) Театр Намба гурандо кагэцу 8 Umeda Sky Building Замковый парк Осаки 9 Abeno Harukas Осакский исторический музей 10 Башня Цутэнкаку Деревня гавани Тэмподзан

Источник: mov



Святилище Намба Ясака – «Дворец льва» Сисидэн в форме льва шириной 7 м, высотой 12 м и глубиной 7 м популярен как место силы, которое поедает злых духов и обеспечивает удачу в делах, это также популярное место для фотографирования, чтобы выкладывать снимки в социальных сетях (Pixta)

Английский 1 Universal Studios Japan 2 Осакский замок 3 Дотомбори 4 Осакский аквариум 5 Umeda Sky Building 6 Рынок Куромон 7 Обзорная площадка The Floating Garden Observatory (в небоскрёбе Umeda Sky Building) 8 Гигантское колесо обозрения Тэмподзан 9 Harukas 300 10 Парк Осакского замка

Источник: mov



Небоскрёб Abeno Harukas высотой 300 метров, самый высокий небоскрёб Японии по состоянию на июнь 2023 года (Pixta)

Фотография к заголовку: PIXTA

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