Осакский замок, парк Universal Studios Japan и другие достопримечательности: рейтинг популярности туристических мест в Осаке

Осакский замок, парк Universal Studios Japan и другие достопримечательности: рейтинг популярности туристических мест в ОсакеКультура Туризм
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Компания mov (р-н Сибуя, Токио), управляющая обширным информационным агентством въездного туризма «Хонити рабо», проанализировала 6944 отзыва на иностранных языках о 100 достопримечательностях префектуры Осака и составила рейтинг их популярности.
Самым популярным туристическим направлением оказался тематический парк Universal Studios Japan (USJ), он оттеснил такие знаменитые достопримечательности всего региона Кансай, как Осакский замок, квартал Дотомбори и башня Цутэнкаку.
Топ-10 среди туристических направлений в Осаке
|Название места
|Кол-во баллов
|Universal Studios Japan
|1508
|Осакский замок
|1054
|Дотомбори
|945
|Осакский аквариум
|719
|Рынок Куромон
|418
|Небоскрёб Umeda Sky Building
|344
|Обзорная площадка Abeno Harukas
|312
|Башня Цутэнкаку
|310
|Обзорная площадка The Floating Garden Observatory(в небоскрёбе Umeda Sky Building)
|296
|Небоскрёб Abeno Harukas
|219
Источник: mov
Были составлены рейтинги популярности пользователей версий сайта на разных языках – традиционном китайском, упрощённом китайском, корейском, тайском и английском. USJ лидирует в рейтингах традиционного китайского, корейского и английского языков. У пользователей, отвечавших на упрощённом китайском и тайском языках, на первом месте оказался район Дотомбори.
Очень популярны небоскрёбы – Abeno Harukas и обзорная площадка Harukas 300, а также Umeda Sky Building и его обзорная площадка The Floating Garden Observatory, они заняли несколько мест в первой десятке рейтинга на традиционном китайском, упрощённом китайском, корейском и английском языках. Небоскрёбы не вошли в первую десятку только среди пользователей, отвечавших на тайском языке, зато в тайском рейтинге оказались достопримечательности, которых нет в рейтингах других языков – театр комедии Намба гурандо кагэцу и Осакский исторический музей.
|Традиционный китайский
|Упрощённый китайский
|1
|Universal Studios Japan
|Дотомбори
|2
|Рынок Куромон
|Рынок Куромон
|3
|Дотомбори
|Universal Studios Japan
|4
|Башня Цутэнкаку
|Abeno Harukas
|5
|Осакский замок
|Башня Цутэнкаку
|6
|Harukas 300
|Реклама Glico на Дотомбори
|7
|Осакский аквариум
|Район электроники Дэн дэн таун
|8
|Abeno Harukas
|Harukas 300
|9
|Святилище Намба Ясака
|Осакский замок
|10
|Umeda Sky Building
|Осакский аквариум
Источник: mov
|Корейский
|Тайский
|1
|Universal Studios Japan
|Дотомбори
|2
|Дотомбори
|Universal Studios Japan
|3
|Осакский замок
|Рынок Куромон
|4
|Колесо обозрения HEPFIVE
|Святилище Намба Ясака
|5
|Harukas 300
|Реклама Glico на Дотомбори
|6
|Осакский аквариум
|Осакский замок
|7
|Обзорная площадка The Floating Garden Observatory(в небоскрёбе Umeda Sky Building)
|Театр Намба гурандо кагэцу
|8
|Umeda Sky Building
|Замковый парк Осаки
|9
|Abeno Harukas
|Осакский исторический музей
|10
|Башня Цутэнкаку
|Деревня гавани Тэмподзан
Источник: mov
|Английский
|1
|Universal Studios Japan
|2
|Осакский замок
|3
|Дотомбори
|4
|Осакский аквариум
|5
|Umeda Sky Building
|6
|Рынок Куромон
|7
|Обзорная площадка The Floating Garden Observatory (в небоскрёбе Umeda Sky Building)
|8
|Гигантское колесо обозрения Тэмподзан
|9
|Harukas 300
|10
|Парк Осакского замка
Источник: mov
Фотография к заголовку: PIXTA
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