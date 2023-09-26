Потерянные вещи в Японии: почти 4 миллиарда йен принесли в полицию в Токио за 2022 год

По данным столичного управления полиции, за 2022 год в полицию Токио поступило 3 433 800 потерянных и забытых предметов (на 21,9% больше, чем в предыдущем году), в том числе деньги, общая сумма которых составила 3996,52 миллиона йен (на 18,3% больше, чем в предыдущем году).

Сумма доставленных в полицию денежных средств достигла нового рекордного уровня впервые за три года с 2019 года, до пандемии коронавируса. С другой стороны, заявления об утере денег были поданы на общую сумму 6 952 830 000 йен, то есть 57,4% потерянных денег нашедшие доставили в полицию. В 2019 году этот показатель составил 46%. Говорит ли это об улучшении морального фона в городе, или же стало больше людей, которые не обращаются в полицию даже в случае потери денег?

Всего в полицию доставлено 3 707 990 предметов (на 22,8% больше, чем в предыдущем году). Как мы видим на диаграмме ниже, чаще всего теряли удостоверения личности, кредитки и прочие личные документы (732 358 случаев, или 19,8% от общего числа утерянных вещей). На втором месте – транспортные смарт-карты, проездные, денежные купоны для покупок и другие ценные документы (390 682 случая, 10,5%). За ними следует одежда и обувь (329 826 случаев, 8,9%), кошельки (306 474 случая, 8,3%), зонты (280 763 случая, 7,6%).

В Токио теряют в среднем 540 телефонов в день

Число заявлений о потере мобильных телефонов составило 197 544, это более 540 телефонов в день. В полицию было доставлено 127 577 телефонов, и в конечном итоге возвращено владельцам 110 525, то есть больше половины утерянных телефонов.

По данным Национального полицейского агентства, если владельца утерянной вещи не находят в течение трёх месяцев, право собственности переходит к нашедшему. Однако если нашедший в течение двух месяцев не принимает найденное, оно переходит в собственность префектуры.

Данные обработки находок говорят о том, что из поступивших в полицию 3 996 520 000 йен владельцам вернули 2 954 940 000 йен, нашедшим передано 478 890 000 йен, и в собственность столицы перешло 523 300 000 йен.

Фотография к заголовку: Потерянные зонты в Центре находок столичного управления полиции. 19 июня 2023 г., р-н Бункё, Токио (Jiji Press)

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