Прогноз осенней листвы в Японии: деревья гинкго пожелтеют с середины до конца ноября

Огненно-красные листья деревьев в горах и жёлтые ряды деревьев гинкго на улицах городов говорят об окончании осени и приближении зимы. Это период загородных прогулок, когда люди стремятся в полной мере почувствовать смену времён года. Здесь мы представим прогноз лучшего времени, чтобы увидеть осеннюю листву, фронт которой движется с севера в южные регионы Японии.

С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья, и осенней листвой любуются почти так же, как и сакурой весной. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.

Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 3 октября осакской компанией Nippon Meteorological Co., Ltd., осенью 2023 года ожидается несколько более высокая температура по всей стране, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.

В Японии вдоль улиц и в парках высажено множество деревьев гинкго, яркий золотистый цвет которых символизирует городскую осень. В Токио есть множество мест с гинкго, которыми вы можете любоваться в ходе повседневных перемещений, среди них – парк святилища Мэйдзи дзингу (район Минато и район Синдзюку), кампус Хонго Токийского университета (район Бункё) и парк Ёёги (район Синдзюку). Примерно в середине-конце ноября в северо-восточном регионе Тохоку и южнее парки и обсаженные деревьями улицы окрашиваются в жёлтый цвет.



Источник: Nippon Meteorological Co., Ltd.Japan Weather Co., Ltd.

Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2023 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 8 ноября Норма (4) Аомори 7 ноября Норма (5) Сэндай 30 ноября Позднее (7) Токио 26 ноября Норма (3) Канадзава 11 ноября Норма (1) Нагано 15 ноября Норма (5) Нагоя 18 ноября Норма (0) Киото 27 ноября Норма (3) Осака 24 ноября Норма (2) Вакаяма 26 ноября Норма (3) Хиросима 20 ноября Норма (5) Коти 16 ноября Норма (1) Фукуока 27 ноября Позднее (7) Кагосима 28 ноября Норма (3)

В некоторых высокогорных горных районах листья уже опали, но даже на Хоккайдо и в северной части Тохоку деревья на равнинах не краснеют до ноября. В районах к югу от Тохоку время красной листвы начнётся в декабре, так что пока достаточно времени, чтобы спланировать поездку.



Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2023 году

Город Ожидаемая дата Отличие от среднего значения (дни) Саппоро 12 ноября Довольно поздно (15) Аомори 16 ноября Норма (3) Сэндай 29 ноября Позднее (8) Токио 1 декабря Норма (3) Канадзава 1 декабря Позднее (7) Нагано 23 ноября Позднее (11) Нагоя 3 декабря Норма (5) Киото 12 декабря Позднее (7) Осака 4 декабря Норма (3) Вакаяма 13 декабря Позднее (7) Хиросима 29 ноября Позднее (7) Коти 10 декабря Позднее (8) Фукуока 10 декабря Позднее (9) Кагосима 14 декабря Норма (-1)

На сайте прогноза состояния осенней листвы «Коё наби» (на японском языке) вы можете узнать о состоянии осенних листьев в 700 точках по всей стране и в горах.

Фотография к заголовку: Деревья гинкго в парке Дзингу гайэн в святилище Мэйдзи дзингу (PIXTA)

