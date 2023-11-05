Прогноз осенней листвы в Японии: деревья гинкго пожелтеют с середины до конца ноября

Прогноз осенней листвы в Японии: деревья гинкго пожелтеют с середины до конца ноябряОбщество Культура
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С приближением зимы деревья окрашиваются в яркие цвета, прежде чем сбросить листья, и осенней листвой любуются почти так же, как и сакурой весной. В отличие от фронта цветения сакуры, который движется на север из тёплых регионов, фронт осенних листьев постепенно движется на юг от северных частей Японии, спускаясь от высокогорных районов к городам на равнинах.
Согласно прогнозу осенней листвы, объявленному 3 октября осакской компанией Nippon Meteorological Co., Ltd., осенью 2023 года ожидается несколько более высокая температура по всей стране, поэтому лучший период, чтобы полюбоваться жёлтой листвой, наступит в обычное время или немного позже.
В Японии вдоль улиц и в парках высажено множество деревьев гинкго, яркий золотистый цвет которых символизирует городскую осень. В Токио есть множество мест с гинкго, которыми вы можете любоваться в ходе повседневных перемещений, среди них – парк святилища Мэйдзи дзингу (район Минато и район Синдзюку), кампус Хонго Токийского университета (район Бункё) и парк Ёёги (район Синдзюку). Примерно в середине-конце ноября в северо-восточном регионе Тохоку и южнее парки и обсаженные деревьями улицы окрашиваются в жёлтый цвет.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра жёлтой листвы в крупных городах в 2023 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|8 ноября
|Норма (4)
|Аомори
|7 ноября
|Норма (5)
|Сэндай
|30 ноября
|Позднее (7)
|Токио
|26 ноября
|Норма (3)
|Канадзава
|11 ноября
|Норма (1)
|Нагано
|15 ноября
|Норма (5)
|Нагоя
|18 ноября
|Норма (0)
|Киото
|27 ноября
|Норма (3)
|Осака
|24 ноября
|Норма (2)
|Вакаяма
|26 ноября
|Норма (3)
|Хиросима
|20 ноября
|Норма (5)
|Коти
|16 ноября
|Норма (1)
|Фукуока
|27 ноября
|Позднее (7)
|Кагосима
|28 ноября
|Норма (3)
В некоторых высокогорных горных районах листья уже опали, но даже на Хоккайдо и в северной части Тохоку деревья на равнинах не краснеют до ноября. В районах к югу от Тохоку время красной листвы начнётся в декабре, так что пока достаточно времени, чтобы спланировать поездку.
Ожидаемые даты лучшего времени для осмотра красной листвы в крупных городах в 2023 году
|Город
|Ожидаемая дата
|Отличие от среднего значения (дни)
|Саппоро
|12 ноября
|Довольно поздно (15)
|Аомори
|16 ноября
|Норма (3)
|Сэндай
|29 ноября
|Позднее (8)
|Токио
|1 декабря
|Норма (3)
|Канадзава
|1 декабря
|Позднее (7)
|Нагано
|23 ноября
|Позднее (11)
|Нагоя
|3 декабря
|Норма (5)
|Киото
|12 декабря
|Позднее (7)
|Осака
|4 декабря
|Норма (3)
|Вакаяма
|13 декабря
|Позднее (7)
|Хиросима
|29 ноября
|Позднее (7)
|Коти
|10 декабря
|Позднее (8)
|Фукуока
|10 декабря
|Позднее (9)
|Кагосима
|14 декабря
|Норма (-1)
На сайте прогноза состояния осенней листвы «Коё наби» (на японском языке) вы можете узнать о состоянии осенних листьев в 700 точках по всей стране и в горах.
Фотография к заголовку: Деревья гинкго в парке Дзингу гайэн в святилище Мэйдзи дзингу (PIXTA)